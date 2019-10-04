Kanarya evinde dağıldı | Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor (Maç sonucu)

24'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Isla ortasını yaptı. Antalyaspor savunmasından seken top Dirar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.