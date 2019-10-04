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Kanarya evinde dağıldı | Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta açılış maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. 15 maçtır Kadıköy'de yenilmeyen sarı lacivertli ekip karşılaşmanın başında yediği golle mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı ve liderlik yarışında büyük yara aldı.

04.10.2019 22:25 - Son Güncelleme: 04.10.2019 22:41
Kanarya evinde dağıldı | Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor (Maç sonucu)

Süper Lig'in 7'nci haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşma, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Konuk ekibin tek golünü 6'ncı dakikada Ufuk Akyol kaydetti.

6'ncı dakikada Antalyaspor öne geçti. Fenerbahçe yarı alanında topu önünde bulan Ufuk Akyol, Jailson'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girer girmez plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

Kanarya evinde dağıldı | Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor (Maç sonucu)

13'üncü dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, son çizgiye inen Dirar ortaladı. Ceza sahası içindeki Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

16'ncı dakikada Antalyaspor savunmasının hatalı pasında topu önünde bulan Kruse'nin sol çaprazdan attığı sert şutta kaleci Boffin, topu kornere tokatladı.

Kanarya evinde dağıldı | Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor (Maç sonucu)

24'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Isla ortasını yaptı. Antalyaspor savunmasından seken top Dirar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kanarya evinde dağıldı | Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor (Maç sonucu)

58'nci dakikada Mukaira'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Hakan Özmert, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Hakan'ın vuruşunda Altay, parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

59'uncu dakikada Aatif'in şutunda top kaleci Altay'dan sekti. Seken topta Mukairu vurdu, Altay mükemmel refleksle gole izin vermedi. Seken topta Altay topun sahibi oldu.

Kanarya evinde dağıldı | Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor (Maç sonucu)

61'inci dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar pasını Emre'ye verdi. Emre'nin bekletmeden içeri çevirdiği topta, Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

69'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Isla ortaladı. Deniz'in kafayla çevirdiği topa Zajc kafayı vurdu. Kaleye doğru yönelen top Muriç'e çarpan topu Antalyaspor avunması kornere gönderdi.

90+1'inci dakikada ceza sahası dışından Zajc'ın vurduğu sert şutu kaleci Boffin çeldi.

Karşılaşma 0-1'lik skorla son buldu.

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