Fenerbahçe'de sarı kart gören Emre Belözoğlu çılgına döndü!
Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta açılış maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. 15 maçtır Kadıköy'de yenilmeyen sarı lacivertli ekip karşılaşmanın başında yediği golle mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı ve liderlik yarışında büyük yara aldı. Karşılaşmanın 61. dakikasında Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Emre Belözoğlu oyundan alındı. Yedek kulübesinde itirazları üzerine sarı kart gören Emre bu kart üzerine çılgına döndü işte o anlar...
04.10.2019 23:01
- Son Güncelleme: 04.10.2019 23:01
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