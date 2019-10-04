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Fenerbahçe'de sarı kart gören Emre Belözoğlu çılgına döndü!

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta açılış maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. 15 maçtır Kadıköy'de yenilmeyen sarı lacivertli ekip karşılaşmanın başında yediği golle mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı ve liderlik yarışında büyük yara aldı. Karşılaşmanın 61. dakikasında Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Emre Belözoğlu oyundan alındı. Yedek kulübesinde itirazları üzerine sarı kart gören Emre bu kart üzerine çılgına döndü işte o anlar...

04.10.2019 23:01 - Son Güncelleme: 04.10.2019 23:01
Fenerbahçe'de sarı kart gören Emre Belözoğlu çılgına döndü!

Fenerbahçe 7. hafta mücadelesinde sahasında Antalyaspor'u ağırladı.

Fenerbahçe'de sarı kart gören Emre Belözoğlu çılgına döndü!

Konuk ekip Antalyaspor golü 6. dakikada Ufuk Akyol ile buldu.

Fenerbahçe'de sarı kart gören Emre Belözoğlu çılgına döndü!

Bu gol aynı zamanda maçında skorunu belirledi.

Fenerbahçe'de sarı kart gören Emre Belözoğlu çılgına döndü!

Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Emre Belözoğlu 61. dakikada oyundan alındı. Yedek kulübesinde itirazları sonrası sarı kart gören Emre, bu kart sonrası adeta çılgına döndü.

Fenerbahçe'de sarı kart gören Emre Belözoğlu çılgına döndü!

İşte o anlar ve maçtan kareler...

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