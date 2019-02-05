Kagawa'dan Galatasaray sözleri: Dört gözle bekliyorum
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 4 futbolcu için imza töreni düzenlendi. İmza töreninde açıklamalar yapan yeni transfer Kagawa Galatasaray'da oynayan Nagatomo ile görüştüğü ifade ederek, "Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Nagatomo ile yapacağımız maçı dört gözle bekliyorum." dedi.
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"5 MİLYON EURO TASARRUF ETTİK"
"Hayırlı olsun. Allah kazasız, belasız bir ikinci yarı nasip etsin. Transfer dönemleri hep zordur ama zor bir dönem geçirdik. Takımdan ayrılanlar oldu, gelenler oldu. Burada iki, üç tane hedefimiz vardı. Bonservis bedeli harcamamaya çalıştık, 1,5 milyon euroluk bonservis bedeli harcadık, 5 milyon euro bonservis bedeli kazandık. Takımın bütçesinde 5 milyon euro tasarruf ettik ve takımı gençleştirdik."
"KAGAWA TRANSFERİ JAPON MEDYA DEVİYLE OLAN ANLAŞMAMIZLA İLGİLİ DEĞİL"
"Kagawa'yı yazın almak istedik. Hatta Beşiktaşlı taraftarlar, Kagawa'yı yolda görüp, 'Come to Beşiktaş' dediler. Bu kez transferi gerçekleştirdik ve çok mutlu olduk. Umarım Kagawa'dan memnun kalırız, umarım o da hem bizden ve hem de ülkemizde memnun oldu. Dortmund'a ve Michel Zorc'a teşekkür ederim. Japon medya deviyle bir anlaşmamız olmuştu ama bu anlaşmaya istinaden alınmış bir oyuncu değil. Kagawa zaten kendisini kanıtlamış bir oyuncu."
"KAGAWA TRANSFERİ İÇİN HOCAYLA KONUŞTUK"
"Kagawa'nın sezon sonu transferini konuşmak için henüz erken. Dün bir, bugün iki. Herkes mutlu olsun, sonrasına bakarız. Kagawa'nın transferi için hocamızla da konuştuk. Başkan ve yönetime rağmen bir transfer yapılamaz. Hocaya rağmen de bir transfer yapılamaz. Nihai kararı başkan ve yönetim kurulu verir."