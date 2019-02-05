Kagawa'dan Galatasaray sözleri: Dört gözle bekliyorum

"KAGAWA TRANSFERİ JAPON MEDYA DEVİYLE OLAN ANLAŞMAMIZLA İLGİLİ DEĞİL"

"Kagawa'yı yazın almak istedik. Hatta Beşiktaşlı taraftarlar, Kagawa'yı yolda görüp, 'Come to Beşiktaş' dediler. Bu kez transferi gerçekleştirdik ve çok mutlu olduk. Umarım Kagawa'dan memnun kalırız, umarım o da hem bizden ve hem de ülkemizde memnun oldu. Dortmund'a ve Michel Zorc'a teşekkür ederim. Japon medya deviyle bir anlaşmamız olmuştu ama bu anlaşmaya istinaden alınmış bir oyuncu değil. Kagawa zaten kendisini kanıtlamış bir oyuncu."