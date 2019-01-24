Kadıköy'de Ümraniye faciası! Fenerbahçe kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'a elendi. 1-0 yenildiği maçın rövanşında rakibini Kadıköy'de ağırlayan sarı-lacivertli takım, Spor Toto 1. Lig ekibine 1-0 yenilerek turnuvaya havlu attı. Ayağında çekme hisseden Frey oyuna devam edemedi. 28. dakikada oyuna Nabil Dirar dahil oldu. Fenerbahçe'de rakibine dirsek attığı gerekçesiyle sarı kart gören Martin Skrtel, 68. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kırmızı kart gören Skrtel, Süper Lig'de oynanacak Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Maç içerisinde yakaladığı gol fırsatlarını yakalayamayan Fenerbahçe, golsüz eşitlik sonrası Türkiye Kupası'na veda etti.