GaleriSpor

Kadıköy'de Ümraniye faciası! Fenerbahçe kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

24.01.2019 22:30 - Son Güncelleme: 24.01.2019 22:48
Kadıköy'de Ümraniye faciası! Fenerbahçe kupaya veda etti

Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'a elendi.

Kadıköy'de Ümraniye faciası! Fenerbahçe kupaya veda etti

1-0 yenildiği maçın rövanşında rakibini Kadıköy'de ağırlayan sarı-lacivertli takım, Spor Toto 1. Lig ekibine 1-0 yenilerek turnuvaya havlu attı.

Kadıköy'de Ümraniye faciası! Fenerbahçe kupaya veda etti

Ayağında çekme hisseden Frey oyuna devam edemedi. 28. dakikada oyuna Nabil Dirar dahil oldu.

Kadıköy'de Ümraniye faciası! Fenerbahçe kupaya veda etti

Fenerbahçe'de rakibine dirsek attığı gerekçesiyle sarı kart gören Martin Skrtel, 68. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kadıköy'de Ümraniye faciası! Fenerbahçe kupaya veda etti

Kırmızı kart gören Skrtel, Süper Lig'de oynanacak Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçeli Benzia kupa maçında saha kenarında abdest aldı
Fenerbahçeli Benzia kupa maçında saha kenarında abdest aldı