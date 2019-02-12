Kadıköy'de Fenerbahçe'nin gecesi | Fenerbahçe 1-0 Zenit

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Zenit ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Slimani ve Harun Tekin maçta dikkat çeken isimler oldu.

12.02.2019 23:04 - Son Güncelleme: 12.02.2019 23:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





