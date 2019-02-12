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Kadıköy'de Fenerbahçe'nin gecesi | Fenerbahçe 1-0 Zenit

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Zenit ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Slimani ve Harun Tekin maçta dikkat çeken isimler oldu.

12.02.2019 23:04 - Son Güncelleme: 12.02.2019 23:07
Kadıköy'de Fenerbahçe'nin gecesi | Fenerbahçe 1-0 Zenit

Fenerbahçe, sahasında Zenit'i 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj sağladı.

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin gecesi | Fenerbahçe 1-0 Zenit


21. dakikada Slimani golünü attı, Fenerbahçe öne geçti.

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin gecesi | Fenerbahçe 1-0 Zenit

Son golünü 6 Aralık'ta Giresunspor ağlarına gönderen Islam Slimani, Fenerbahçe'de 68 gün sonra ağları sarstı.

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin gecesi | Fenerbahçe 1-0 Zenit

Mehmet Topal'ın Driussi'ye yaptığı hareketin ardından maçın hakemi penaltı kararı verdi. 44. dakikada Robert Mak'ın kullandığı penaltı vuruşunda Harun Tekin gole izin vermedi.

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin gecesi | Fenerbahçe 1-0 Zenit


İlk yarıda etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe, ikinci yarıda daha kontrollü bir futbolla sahadan 1-0 galip geldi.

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