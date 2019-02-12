Kadıköy'de Fenerbahçe'nin gecesi | Fenerbahçe 1-0 Zenit
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Zenit ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Slimani ve Harun Tekin maçta dikkat çeken isimler oldu.
12.02.2019 23:04
- Son Güncelleme: 12.02.2019 23:07
Fenerbahçe, sahasında Zenit'i 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj sağladı.
21. dakikada Slimani golünü attı, Fenerbahçe öne geçti.
Son golünü 6 Aralık'ta Giresunspor ağlarına gönderen Islam Slimani, Fenerbahçe'de 68 gün sonra ağları sarstı.
Mehmet Topal'ın Driussi'ye yaptığı hareketin ardından maçın hakemi penaltı kararı verdi. 44. dakikada Robert Mak'ın kullandığı penaltı vuruşunda Harun Tekin gole izin vermedi.
İlk yarıda etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe, ikinci yarıda daha kontrollü bir futbolla sahadan 1-0 galip geldi.