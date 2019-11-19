Kaderleri ortak, zaferleri de! İstenmeyen adamlar tarih yazdı
Avrupa Şampiyonası'na grup ikinciliği ile giden Milli Takımımız tarih yazdı. EURO 2020'ye giden Ay-yıldızlıların ortak bir özelliği var. Kaptan Emre'den Merih'e, Ozan'dan Cenk'e kadar eleme grubunda tarih yazan oyuncuların büyük bölümü kariyerlerinde kendi takımlarında bir dönem istenmedi. Küllerinden doğan yıldızların üst düzey performansları EURO 2020 biletini getirdi.
19.11.2019 11:05
- Son Güncelleme: 19.11.2019 11:08
Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ni tarihinin en iyi performanslarından birini sergileyerek atlatan A Milli Takım'daki oyuncuların birçoğunun ortak bir özelliği dikkat çekiyor… Oyuncularımızın büyük bölümü kariyerlerinde daha önce istenmeyen adam ilan edilmişti. İşte Milli Takım'da kimi isimlerin dikkat çeken kariyerleri:
Ozan Tufan: Zirveyi de dibi de gördü, sonrasında küllerinden doğdu. Neredeyse bir yıl top oynamayan Ozan istenmeyen adam olarak önce kadro dışı bırakıldı, ardından Alanya'ya kiralandı. 19 maçlık Alanya kariyeri sonrasında tekrar zirve yaptı. Milli Takım ve F.Bahçe'nin değişilmezi oldu.
Ömer Bayram: Geçtiğimiz sezon G.Saray'da formayı almak bir tarafa zaman zaman kulübede bile yer bulamadı. Sezon başında Terim kendine 'başka takım bulabilirsin' dedi. Ardından sakatlıklar ve düşen performanslar sonrası ilk 11'e girdi. Hem Milli Takım'da hem de Galatasaray'da oyunu ile dikkat çekti.
Mert Günok: 2014-15'te kadroda düşünülmediğini öğrenince F.Bahçe ile yollarını ayırdı. Önce Bursa'ya sonrasında Başakşehir'e gitti. Tarihinin en başarılı defans karnesine sahip Milli Takım'ın kalesini korudu ve zirve yaptı. Geçtiğimiz sezon Avrupa'da gol yemediği maç sayısında en iyi 2. isim oldu.
Cenk Tosun: Beşiktaş'tan Everton'a 22 milyon Euro gibi rekor bir bedelle transfer olan Cenk ilk sezonunda 29 maçta 4 gol atınca takımında istenmeyen adam ilan edildi. Bir anda 4. forvet durumuna gelen Cenk, mücadelesinin karşılığını Milli Takım'da aldı. Elemelerde ise 5 gol atıp, 2 gol pası verdi.