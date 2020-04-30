Haberler Galeri Spor Juventus'ta Ronaldo depremi! 4.kez koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından...

Juventus'ta Ronaldo depremi! 4.kez koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından...

Koronavirüse yakalanan futbolculardan Paulo Dybala'nın 21 Mart tarihinde kendisi ve kız arkadaşı Arjantinli şarkıcı Oriana Sabatini'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Juventus'un yıldız futbolcusu, 6 haftalık süreçte 4. kez teste girdi ve sonuç yine pozitif çıkmış oldu. Dybala'dan gelen bu kötü haber sonrası Juve'ye bir kötü haber de Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo'dan geldi.

30.04.2020 13:16 - Son Güncelleme: 30.04.2020 13:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





