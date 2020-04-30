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Juventus'ta Ronaldo depremi! 4.kez koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından...
Juventus'ta Ronaldo depremi! 4.kez koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından...
Koronavirüse yakalanan futbolculardan Paulo Dybala'nın 21 Mart tarihinde kendisi ve kız arkadaşı Arjantinli şarkıcı Oriana Sabatini'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Juventus'un yıldız futbolcusu, 6 haftalık süreçte 4. kez teste girdi ve sonuç yine pozitif çıkmış oldu. Dybala'dan gelen bu kötü haber sonrası Juve'ye bir kötü haber de Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo'dan geldi.
30.04.2020 13:16
- Son Güncelleme: 30.04.2020 13:29
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınından en çok etkilenen kulüplerden biri olan Juventus'ta Rugani, Matuidi ve Dybala'da virüs çıkmıştı.
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Corona virüsü (Covid-19) salgınının etkilerinin sürdüğü İtalya'da, 21 Mart'ta kız arkadaşıyla birlikte testi pozitif çıkan yıldız futbolcudan gelen son haber bir şok etkisi daha yarattı.
6 HAFTADA 4. KEZ TESTE GİRMİŞTİ
21 Mart tarihinde kendisi ve kız arkadaşı Arjantinli şarkıcı Oriana Sabatini'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklanan Juventus'un yıldız futbolcusu, 6 haftalık süreçte 4. kez teste girdi.
1.5 AYDIR GEÇMİYOR...
Arjantinli yıldızın corona virüs test sonucunun bir kez daha pozitif çıkması moralleri bozdu. Dybala'nın 1.5 aydır testinin negatife dönmemesi hayranlarını da bir hayli üzdü.
Kronik herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan Dybala, geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmış ve durumunun iyi olduğunu ifade etmişti. Ancak yıldız futbolcunun 1.5 aydır virüsü atlatamamış olması endişe yaratıyor.