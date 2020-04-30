Galatasaraylı Ömer Bayram'dan flaş yatak odası itirafı: Kapıyı boxerla açtım!

AVRUPA ŞAMPİYONASI ÜZÜNTÜSÜ

EURO 2020'nin ertelenmesine de değinen deneyimli futbolcu şunları söyledi: "Bir futbolcu olarak ligde şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve milli takım forması giymek ve tabii Avrupa Şampiyonası finallerine gitmek gibi bir kaç temel amacınız olur. Kariyerimin en iyi sezonlarından birini geçirirken corona virüsü bu dev turnuvayı da iptal ettirtti. Televizyon yayın hakkı, sponsorlar, kulüplerdeki diğer şeylerle ilgili pek çok şey olmakta ve bunlar biz futbolculara bağlı olmayan gelişmeler."