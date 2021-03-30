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Jürgen Klopp'un gözü milli yıldızda! Uğurcan Çakır'dan sonra onu da istiyor

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G grubunda adeta şov yapan Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, ilk iki maçında Hollanda ve Norveç'i toplamda 7 gol atarak mağlup etti. Bu sonuçların ardından Avrupa'nın gözü bir anda milli yıldızlara dönerken başta Ozan Tufan ve Uğurcan Çakır için dev kulüpler sıraya girmişti. Ancak Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un hedefinde başka bir isim var.

30.03.2021 12:12 - Son Güncelleme: 30.03.2021 12:12
Jürgen Klopp'un gözü milli yıldızda! Uğurcan Çakır'dan sonra onu da istiyor

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda önce Hollanda ardından Norveç'i sahadan sildi ve futbol tarihimizin en iyi dünya kupası elemeleri başlangıcına imza attı.

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Jürgen Klopp'un gözü milli yıldızda! Uğurcan Çakır'dan sonra onu da istiyor

Millilerde iki maçta ön plana çıkan isimler ise Burak Yılmaz, Ozan Tufan ve Uğurcan Çakır oldu. Burak Yılmaz ve Uğurcan Çakı, Hollanda maçına damga vururken Ozan Tufan Norveç maçında yıldızlaşan isim oldu.

Jürgen Klopp'un gözü milli yıldızda! Uğurcan Çakır'dan sonra onu da istiyor

OZAN TUFAN, NORVEÇ MAÇINA DAMGA VURDU
Norveç maçının ardından Ozan Tufan ile ilgili basında transfer haberleri yer almaya başladı. Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için bazı İngiliz kulüplerinin devrede olduğu iddia edilirken sezon sonu Fenerbahçe'ye resmi teklifin ulaşacağı ifade edildi.

Jürgen Klopp'un gözü milli yıldızda! Uğurcan Çakır'dan sonra onu da istiyor

Ozan Tufan'a İngiltere'nin dışında Rus kulüplerinin de ilgisi olduğu belirtildi. Ozan'ın transferiyle ilgili Rus basınına konuşan menajer Utku Cenikli, "Birçok farklı ligden Ozan Tufan'ı isteyen takım var ancak henüz Mart ayındayız ve konuşmak için çok erken. Biraz daha beklemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Jürgen Klopp'un gözü milli yıldızda! Uğurcan Çakır'dan sonra onu da istiyor

INTER VE SEVILLA, UĞURCAN İÇİN YARIŞIYOR
Ozan Tufan gibi Hollanda ve Norveç maçlarında kalesinde devleşen Uğurcan Çakır için de birçok Avrupa kulübü devreye girdi. AS Gazetesi Inter ve Sevilla'nın Uğurcan için resmi teklif hazırlığında olduğunu iddia etti.