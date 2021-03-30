Jürgen Klopp'un gözü milli yıldızda! Uğurcan Çakır'dan sonra onu da istiyor

Ozan Tufan'a İngiltere'nin dışında Rus kulüplerinin de ilgisi olduğu belirtildi. Ozan'ın transferiyle ilgili Rus basınına konuşan menajer Utku Cenikli, "Birçok farklı ligden Ozan Tufan'ı isteyen takım var ancak henüz Mart ayındayız ve konuşmak için çok erken. Biraz daha beklemeliyiz" ifadelerini kullandı.