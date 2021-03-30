Galatasaray istiyordu! Beşiktaş kapıyor... Transferde dev kapışma

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Beşiktaş, transferde de karşı karşıya geldi. Daha önce Galatasaray'ın istediği Süper Lig'de forma giyen yıldız isim için siyah-beyazlı kulüp de devreye girdi. Sergen Yalçın'ın yıldız ismi ısrarla istediği öğrenilirken, Beşiktaş'ın transferde bir adım önde olduğu kaydedildi.

30.03.2021 11:56 - Son Güncelleme: 30.03.2021 11:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





