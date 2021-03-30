Galatasaray istiyordu! Beşiktaş kapıyor... Transferde dev kapışma
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Beşiktaş, transferde de karşı karşıya geldi. Daha önce Galatasaray'ın istediği Süper Lig'de forma giyen yıldız isim için siyah-beyazlı kulüp de devreye girdi. Sergen Yalçın'ın yıldız ismi ısrarla istediği öğrenilirken, Beşiktaş'ın transferde bir adım önde olduğu kaydedildi.
30.03.2021 11:56
- Son Güncelleme: 30.03.2021 11:56
Süper Lig'de zirvede bulunan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürürken gözler bir yandan da gelecek sezona çevrildi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre kadro mühendisliği çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı kurmaylar, stoper mevkisine takviye yapmak için kolları sıvadı.
3 kulvarda mücadele edecek alternatifli bir kadro kurmayı amaçlayan Kartal, transferde ince eleyip sık dokuyor.
Savunma hattını sağlama almak isteyen siyah-beyazlılar, bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan yıldızın transferi için devreye girdi.
GALATASARAY'A CAULKER ÇALIMI!
Yeni Asır'ın haberine göre, Süper Lig'in lideri Beşiktaş, ocak ayında gündemine aldığı Alanyaspor'un stoperi Caulker için yeniden harekete geçti.