Jorge Sampaolinin avukatı İstanbulda

Jorge Sampaoli'nin avukatı İstanbul'da
Fenerbahçe'nin resmi teklif götürdüğü Arjantinli hoca Sampaoli'de sıcak saatler yaşanıyor.
2 Kasım 2018 Cuma, 19:29:41 Güncelleme: 19:30:53
Jorge Sampaoli'nin avukatı İstanbul'da
Jorge Sampaoli'nin avukatı İstanbul'da
Jorge Sampaoli'nin avukatı İstanbul'da
Jorge Sampaoli'nin avukatı İstanbul'da
Jorge Sampaoli'nin avukatı İstanbul'da
"Barredes gittiyse, o iş bitmiştir"
Şili'nin başında 2 kez Copa Amerika'yı kazanmayı başaran ve son Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'nı çalıştıran Arjantinli teknik direktörün, Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu iddia edilirken, Şili'nin La Tercera gazetesinin muhabiri Christian Rodrigues, Sampaoli'nin menajerinin olmadığının altını çizerek, "Barredes eğer bir yere gidiyorsa, sadece detayları konuşmak için gidiyordur. O gittiyse, bu iş bitmiştir" açıklamasını yaptı.
Jorge Sampaoli'nin avukatı İstanbul'da
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