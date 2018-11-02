Beşiktaşta Cyle Larinin bileti kesildi! Ocakta yolcu

Beşiktaş'ta Cyle Larin'in bileti kesildi! Ocak'ta yolcu
Beşiktaş'ta Cyle Larin'in bileti kesildi...Beklentilerin uzağında kalan siyah-beyazlıların Kanadalı forveti Cyle Larin elden çıkarılacak. 23 yaşındaki oyuncudan elde edilecek gelir yeni golcü transferinde kullanılacak.
2 Kasım 2018 Cuma, 19:03:49 Güncelleme: 21:16:51
Beşiktaş'ta Cyle Larin'in bileti kesildi! Ocak'ta yolcu
Beşiktaş'ta Cyle Larin'in bileti kesildi! Ocak'ta yolcu
Beşiktaş'ta Cyle Larin'in bileti kesildi! Ocak'ta yolcu
Beşiktaş'ta Cyle Larin'in bileti kesildi! Ocak'ta yolcu
Beşiktaş'ta Cyle Larin'in bileti kesildi! Ocak'ta yolcu
LİSTEDE ÜÇ İSİM VAR
Larin'in biletinin kesilmesinde Mustafa Pektemek'in de payı büyük. Kanadalı oyuncu ile yıllık olarak aynı ücreti kazanan tecrübeli oyuncunun Çaykur Rizespor maçındaki üstün performansının yanında Quaresma ile uyumu ve 2 gol atması; yönetimin 1,6 milyon avro maliyeti olan iki oyuncudan birini tercih etmesine sebep oldu.
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