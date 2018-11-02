Beşiktaşta Cyle Larinin bileti kesildi! Ocakta yolcu

Larin'e talip çıkmaması durumunda ise kiralanması söz konusu olacak. Şu ana kadar gösterdiği performanstan dolayı oldukça üzgün olan ve ülkesine dönmeyi bile düşündüğü öğrenilen Cyle Larin'in, eski takımı Orlando City ile şimdiden temasa geçtiği de gelen bilgiler arasında.