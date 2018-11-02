Beşiktaş'ta Cyle Larin'in bileti kesildi! Ocak'ta yolcu

Beşiktaş'ta Cyle Larin'in bileti kesildi...Beklentilerin uzağında kalan siyah-beyazlıların Kanadalı forveti Cyle Larin elden çıkarılacak. 23 yaşındaki oyuncudan elde edilecek gelir yeni golcü transferinde kullanılacak.

2 Kasım 2018 Cuma, 19:03:49 Güncelleme: 21:16:51
Beşiktaş'ta Cyle Larin'in bileti kesildi! Ocak'ta yolcu
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Beşiktaşta Cyle Larinin bileti kesildi! Ocakta yolcu

Beşiktaş'ın geçtiğimiz ocak ayında kadrosuna kattığı Cyle Larin'in bileti kesildi. Takımın golcü eksikliği yaşadığı dönemde sık sık şans bulan Kanadalı oyuncu beklentileri karşılayamayınca gözden düştü.

Beşiktaş'ta Cyle Larin'in bileti kesildi! Ocak'ta yolcu
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Beşiktaşta Cyle Larinin bileti kesildi! Ocakta yolcu

Taraftarların Genk maçında da büyük tepkisine maruz kalan ve formayı Mustafa Pektemek'e kaptıran 23 yaşındaki oyuncunun ocak ayı transfer döneminde takımdan gönderilmesi planlanıyor.

Beşiktaş'ta Cyle Larin'in bileti kesildi! Ocak'ta yolcu
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Beşiktaşta Cyle Larinin bileti kesildi! Ocakta yolcu

Yetersiz performansının yanı sıra senelik 1,6 milyon avroluk ücretiyle dikkati çeken genç oyuncunun ilk etapta satılması gündemde.

Beşiktaş'ta Cyle Larin'in bileti kesildi! Ocak'ta yolcu
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Beşiktaşta Cyle Larinin bileti kesildi! Ocakta yolcu

Larin'e talip çıkmaması durumunda ise kiralanması söz konusu olacak. Şu ana kadar gösterdiği performanstan dolayı oldukça üzgün olan ve ülkesine dönmeyi bile düşündüğü öğrenilen Cyle Larin'in, eski takımı Orlando City ile şimdiden temasa geçtiği de gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş'ta Cyle Larin'in bileti kesildi! Ocak'ta yolcu
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Beşiktaşta Cyle Larinin bileti kesildi! Ocakta yolcu

LİSTEDE ÜÇ İSİM VAR

Larin'in biletinin kesilmesinde Mustafa Pektemek'in de payı büyük. Kanadalı oyuncu ile yıllık olarak aynı ücreti kazanan tecrübeli oyuncunun Çaykur Rizespor maçındaki üstün performansının yanında Quaresma ile uyumu ve 2 gol atması; yönetimin 1,6 milyon avro maliyeti olan iki oyuncudan birini tercih etmesine sebep oldu.

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