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  • İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri 1
    İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.