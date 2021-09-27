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İşte Sergen Yalçın'ın Ajax planı! 11'de kimler olacak?

Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'de deplasmanda Altay'a yenilen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ın konuğu olacak. Siyah-beyazlı ekip maç için Hollanda'ya giderken eksiklerin çok olması can sıktı. Sergen Yalçın'ın zorlu karşılaşma için 11'i maç günü belirleyeceği ve sakatlardan gelecek son durumu beklediği öğrenildi. İşte detaylar...

27.09.2021 13:15 - Son Güncelleme: 27.09.2021 13:15
İşte Sergen Yalçın’ın Ajax planı! 11’de kimler olacak?

Şampiyonlar Ligi gruplarında Hollanda temsilcisi Ajax karşısında ikinci maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta zorlu müsabaka öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın, hocalık kariyerinin belki de en sıkıntılı dönemini yaşıyor.

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İşte Sergen Yalçın’ın Ajax planı! 11’de kimler olacak?

Ajax karşısında kalede Ersin, forvette Batshuayi'yi oynatmayı düşünen siyah-beyazlı teknik adam, kadronun geri kalanını ise belirleyemedi. Milliyet'in haberine göre; sakatlıklardan dolayı taktik antrenmanı bile yaptıramayan Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup ve Salih Uçan'dan gelecek haberlere göre Ajax maçının on birini belirleyecek. Bazı oyuncuları kendi mevkileri dışında yerlerde de oynatmayı planlayan Yalçın, U-19 kadrosundan da üç takviye ile Hollanda'ya uçtu.

İşte Sergen Yalçın’ın Ajax planı! 11’de kimler olacak?

Özellikle savunmada büyük sıkıntılar yaşayan, Serdar Saatçı'nın yanına ikinci bir stoper bulma arayışları içerisinde olan tecrübeli teknik adam, orta sahada boşluk olmaması için Josef de Souza'yı defansa istemiyor.

İşte Sergen Yalçın’ın Ajax planı! 11’de kimler olacak?

Maç günü gelecek olan sağlık raporlarına göre hareket edecek olan Sergen Yalçın, hiçbir oyuncusunu da riske sokmak istemiyor. Sol stoper oynatma konusunda N'Sakala ve Umut Meraş'ın isimleri üzerinde duran Sergen Yalçın sakatlardan gelecek haberleri bekleyecek ve Ajax maçının ilk on birini karşılaşma gününde belirleyecek.

İşte Sergen Yalçın’ın Ajax planı! 11’de kimler olacak?

Ajax maçından sonra son iki maçta 5 puan kaybettiği Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile kritik bir maça çıkacak olan siyah- beyazlılarda tecrübeli çalıştırıcı, milli aranın gelmesini sabırsızlıkla bekliyor.

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