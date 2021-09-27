İşte Sergen Yalçın’ın Ajax planı! 11’de kimler olacak?

Ajax karşısında kalede Ersin, forvette Batshuayi'yi oynatmayı düşünen siyah-beyazlı teknik adam, kadronun geri kalanını ise belirleyemedi. Milliyet'in haberine göre; sakatlıklardan dolayı taktik antrenmanı bile yaptıramayan Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup ve Salih Uçan'dan gelecek haberlere göre Ajax maçının on birini belirleyecek. Bazı oyuncuları kendi mevkileri dışında yerlerde de oynatmayı planlayan Yalçın, U-19 kadrosundan da üç takviye ile Hollanda'ya uçtu.