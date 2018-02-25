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  • İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisi 11'i 1
    İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisi 11'i

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın derbi maçta Beşiktaş'a konuk olacak.