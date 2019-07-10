İşte Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın transfer edilmesini istediği isimler

Kruse, Muriç, Altay geldi. Akşam'ın haberine göre Kolarov için umut az, Fejsa'nın bitmesi an meselesi. Garry Rodrigues'le anlaşma sağlansa da Trezeguet'ten vazgeçilmedi. Eljif ve Jailson için 'Satılsın' raporu da halen geçerliliğini koruyor.