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İşte Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın transfer edilmesini istediği isimler

Geçtiğimiz sezon kötü günler geçiren Fenerbahçe transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Sarı-Lacivertli kurmaylar hem kadroyu geniş tutmak hem de olası bir sakatlık halinde yedek kulübesinden takıma direkt katkı sağlayabilecek isimleri takıma kazandırmak istiyor. Bu yönde arayışlarına devam eden Ersun Yanal'ın listesinde halen birçok isim bulunuyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi ve hedefteki isimler...

10.07.2019 22:37 - Son Güncelleme: 10.07.2019 22:54
İşte Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın transfer edilmesini istediği isimler

Fenerbahçe transferde hızlı ve kesin adımlarla yoluna devam ederken birçok isimde mutlu sona ulaştı.

İşte Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın transfer edilmesini istediği isimler

Sarı-Lacivertliler Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda sportif direktör Damien Comolli'nin girişimleriyle temaslarını sürdürüyor.

İşte Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın transfer edilmesini istediği isimler

Eksik mevkilere yapılan takviyelerin yanında kadro genişliğini de sağlamak isteyen Fenerbahçe Kurmayları sezon öncesi hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda tam gaz devam ediyor. İşte Sarı-laciverliler'in transfer gündemi ve yaşananlar.

İşte Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın transfer edilmesini istediği isimler

Kruse, Muriç, Altay geldi. Akşam'ın haberine göre Kolarov için umut az, Fejsa'nın bitmesi an meselesi. Garry Rodrigues'le anlaşma sağlansa da Trezeguet'ten vazgeçilmedi. Eljif ve Jailson için 'Satılsın' raporu da halen geçerliliğini koruyor.

İşte Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın transfer edilmesini istediği isimler

Fenerbahçe yönetimi, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın istediği oyunculara yarısını getirdi. Sarı Lacivertliler 'atan ve tutan' kısmını kampa yetiştirmeyi başardı.

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