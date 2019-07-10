İşte Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın transfer edilmesini istediği isimler
Geçtiğimiz sezon kötü günler geçiren Fenerbahçe transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Sarı-Lacivertli kurmaylar hem kadroyu geniş tutmak hem de olası bir sakatlık halinde yedek kulübesinden takıma direkt katkı sağlayabilecek isimleri takıma kazandırmak istiyor. Bu yönde arayışlarına devam eden Ersun Yanal'ın listesinde halen birçok isim bulunuyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi ve hedefteki isimler...
10.07.2019 22:37
- Son Güncelleme: 10.07.2019 22:54
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