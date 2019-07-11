Dünya devleri peşindeydi! Galatasaray iki stoper birden alıyor | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Galatasaray transfer çalışmalarına tam gaz devam ederken, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda takımı gençleştirme operasyonu da sürüyor. Celta Vigo'dan Emre Mor transferini bitiren sarı-kırmızılı ekip, şimdi de dünya devlerinin de radarında olan iki stoper için gizlice çalışma yürütmeye başladı. İşte Galatasaray'ın transfer harekatının detayları...

11.07.2019 09:36 - Son Güncelleme: 11.07.2019 09:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





