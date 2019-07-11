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Dünya devleri peşindeydi! Galatasaray iki stoper birden alıyor | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Galatasaray transfer çalışmalarına tam gaz devam ederken, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda takımı gençleştirme operasyonu da sürüyor. Celta Vigo'dan Emre Mor transferini bitiren sarı-kırmızılı ekip, şimdi de dünya devlerinin de radarında olan iki stoper için gizlice çalışma yürütmeye başladı. İşte Galatasaray'ın transfer harekatının detayları...

11.07.2019 09:36 - Son Güncelleme: 11.07.2019 09:37
Dünya devleri peşindeydi! Galatasaray iki stoper birden alıyor | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Dünya devleri peşindeydi! Galatasaray iki stoper birden alıyor | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.

Dünya devleri peşindeydi! Galatasaray iki stoper birden alıyor | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılılar transferde gaza bastı.

Dünya devleri peşindeydi! Galatasaray iki stoper birden alıyor | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Fotomaç'ın haberine göre 3 kulvarda da başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Cimbom, Süper Lig şampiyonluğunu bu sene de kimseye kaptırmayarak üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürme gayretinde.

Dünya devleri peşindeydi! Galatasaray iki stoper birden alıyor | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Şampiyon kadronun üzerine yerli ağırlıklı isimlerle takviye eden Galatasaray, stoper bölgesi için de iki yerli oyuncuyu gündemine aldı.

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