RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Spor İstanbul'da gol düellosu! (Kasımpaşa 2-3 Başakşehir MAÇ SONUCU ÖZET)

İstanbul'da gol düellosu! (Kasımpaşa 2-3 Başakşehir MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa evinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabakada konuk ekip rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve maçın dakika dakika özeti...

30.04.2022 18:17 - Son Güncelleme: 30.04.2022 18:19
İstanbul’da gol düellosu! Kasımpaşa 2-3 Başakşehir MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa iç sahada Başakşehir'i ağırladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul’da gol düellosu! Kasımpaşa 2-3 Başakşehir MAÇ SONUCU ÖZET

Zorlu karşılaşma tam 5 gole sahne olurken, kazanan taraf 3-2'lik skorla Başakşehir oldu.

İstanbul’da gol düellosu! Kasımpaşa 2-3 Başakşehir MAÇ SONUCU ÖZET

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller 28. dakikada Gulbrandsen, 45. dakikada Trezeguet ve 52. dakikada Deniz Türüç'ten geldi. Kasımpaşa'nın gollerini ise 43. dakikada Mamadou Fall ve 79. dakikada Jackson Muleka kaydetti.

İstanbul’da gol düellosu! Kasımpaşa 2-3 Başakşehir MAÇ SONUCU ÖZET

Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 60'a yükselterek namağlup serisini 5 maça çıkarırken Kasımpaşa ise 47 puanda kaldı.

İstanbul’da gol düellosu! Kasımpaşa 2-3 Başakşehir MAÇ SONUCU ÖZET

Ligde gelecek hafta Kasımpaşa Sivasspor deplasmanına çıkacak. Başakşehir ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

SON DAKİKA