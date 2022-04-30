İstanbul'da gol düellosu! (Kasımpaşa 2-3 Başakşehir MAÇ SONUCU ÖZET)
Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa evinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabakada konuk ekip rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve maçın dakika dakika özeti...
30.04.2022 18:17 - Son Güncelleme: 30.04.2022 18:19
Başakşehir'e galibiyeti getiren goller 28. dakikada Gulbrandsen, 45. dakikada Trezeguet ve 52. dakikada Deniz Türüç'ten geldi. Kasımpaşa'nın gollerini ise 43. dakikada Mamadou Fall ve 79. dakikada Jackson Muleka kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 60'a yükselterek namağlup serisini 5 maça çıkarırken Kasımpaşa ise 47 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Kasımpaşa Sivasspor deplasmanına çıkacak. Başakşehir ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.