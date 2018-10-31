Dünyaya damga vurmuş Türk sporcular

"Muhammed Ali" ismini duyduğunuzda aklınızda hemen boks sporu canlanır. Peki Sabri Mahir desek? 1900'lerde yaşayan Sabri Mahir hem futbolcu hem de boksördü. İşte Sabri Mahir'in aşırı ilginç hayat hikayesi…

31 Ekim 2018 Çarşamba, 16:08:52 Güncelleme: 17:59:35
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Dünyaya damga vurmuş Türk sporcular

Sabri Mahir 1890 yılında Diyarbakır'da doğdu. Ressam olmak umuduyla İstanbul'a geldi, Galatasaray Lisesi'nde okumaya başladı. Lisede okurken futbolla tanışan Mahir, çok kısa sürede yeteneğiyle parladı ve Galatasaray A takımına seçildi.

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Dünyaya damga vurmuş Türk sporcular

Bir hocasının "boks da yapsana" önerisi üzerine boksla da ilgilenmeye başladı. Mahir, futbol ve boksu bir arada götürse de de 1909 yılında yapılan bir lig maçında rakibi ile tekme tokat birbirine girince Galatasaray'da ilk kez ceza alan futbolcu unvanını aldı ve bir daha da futbol oynamadı.

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Dünyaya damga vurmuş Türk sporcular

Sabri Mahir 1890 yılında Diyarbakır'da doğdu. Ressam olmak umuduyla İstanbul'a geldi, Galatasaray Lisesi'nde okumaya başladı. Lisede okurken futbolla tanışan Mahir, çok kısa sürede yeteneğiyle parladı ve Galatasaray A takımına seçildi.

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Dünyaya damga vurmuş Türk sporcular

Galatasaray ve Rum sporculardan oluşan Struggles takımları arasında gerçekleşen maç esnasında kavga çıktı. Bu olaylarda Sabri Mahir bir Rum gencini hastanelik etti. Bu olaylardan Galatasaray Lisesi'nin müdürü Tevfik Fikret sorumlu tutuldu ve görevden alındı.

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Dünyaya damga vurmuş Türk sporcular

Bunu hazmedemeyen öğrenciler, Sabri Mahir'in önderliğinde protestolara başladı. Bunun üzerine öğrencileri kışkırtmak ve isyana teşvik etmek suçlaması ile Sabri Mahir hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Mahir, çareyi Fransa'ya kaçmakta buldu. Sabri Mahir, Fransa'da boksa devam etti, ünlü hocalardan ders aldı, ünlü boksörlerle maç yaptı.

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