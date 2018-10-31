Dünyaya damga vurmuş Türk sporcular

Bir hocasının "boks da yapsana" önerisi üzerine boksla da ilgilenmeye başladı. Mahir, futbol ve boksu bir arada götürse de de 1909 yılında yapılan bir lig maçında rakibi ile tekme tokat birbirine girince Galatasaray'da ilk kez ceza alan futbolcu unvanını aldı ve bir daha da futbol oynamadı.

