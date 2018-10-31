Dünyaya damga vurmuş Türk sporcular
"Muhammed Ali" ismini duyduğunuzda aklınızda hemen boks sporu canlanır. Peki Sabri Mahir desek? 1900'lerde yaşayan Sabri Mahir hem futbolcu hem de boksördü. İşte Sabri Mahir'in aşırı ilginç hayat hikayesi…
31 Ekim 2018 Çarşamba, 16:08:52 Güncelleme: 17:59:35
Bunu hazmedemeyen öğrenciler, Sabri Mahir'in önderliğinde protestolara başladı. Bunun üzerine öğrencileri kışkırtmak ve isyana teşvik etmek suçlaması ile Sabri Mahir hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Mahir, çareyi Fransa'ya kaçmakta buldu. Sabri Mahir, Fransa'da boksa devam etti, ünlü hocalardan ders aldı, ünlü boksörlerle maç yaptı.
DİĞER GALERİLER