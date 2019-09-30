İngiliz basınından flaş Mesut Özil iddiası! Fenerbahçe...

Yaz transfer sezonunu şüphesiz en verimli geçiren kulüplerden biri olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Yeni sezon öncesi adı pek çok kez sarı-lacivertli takımla anılan yıldız oyuncu Mesut Özil ile ilgili bomba gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları…