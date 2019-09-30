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İngiliz basınından flaş Mesut Özil iddiası! Fenerbahçe...

Yaptığı transferlerle Lig'e hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte transfer döneminde adı pek çok kez anılan Yıldız oyuncu Mesut Özil'e ilişkin bomba bir gelişme yaşandı.

30.09.2019 23:16 - Son Güncelleme: 30.09.2019 23:18
İngiliz basınından flaş Mesut Özil iddiası! Fenerbahçe...

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

İngiliz basınından flaş Mesut Özil iddiası! Fenerbahçe...

Yaz transfer sezonunu şüphesiz en verimli geçiren kulüplerden biri olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Yeni sezon öncesi adı pek çok kez sarı-lacivertli takımla anılan yıldız oyuncu Mesut Özil ile ilgili bomba gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları…

İngiliz basınından flaş Mesut Özil iddiası! Fenerbahçe...

İngiltere basını, Türk asıllı Alman futbolcuyla ilgili çok konuşulacak bir iddiaya yer verdi. Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, gerek bitmek bilmeyen sakatlıkları gerekse de yüksek maaşı nedeniyle uzun süredir eleştiri oklarının hedefindeki isim konumundaydı...

İngiliz basınından flaş Mesut Özil iddiası! Fenerbahçe...

30 yaşındaki 10 numaranın Topçular'dan ayrılacağına yönelik haberlere her geçen gün bir yenisi daha artarkan Ada basını, söz konusu iddialara yeni bir boyut kazandırdı...

İngiliz basınından flaş Mesut Özil iddiası! Fenerbahçe...

Daily Mirror gazetesi, Arsenal yönetiminin haftalık 350 bin sterlinlik maaşıyla Premier Lig'in en çok kazanan ismi konumundaki yıldız ismi Ocak ayında kiralamayı düşündüğünü ve bunun için de maaşının bir kısmını ödemeye hazır olduğunu yazdı...

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