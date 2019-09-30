İngiliz basınından flaş Mesut Özil iddiası! Fenerbahçe...
Yaptığı transferlerle Lig'e hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte transfer döneminde adı pek çok kez anılan Yıldız oyuncu Mesut Özil'e ilişkin bomba bir gelişme yaşandı.
30.09.2019 23:16
- Son Güncelleme: 30.09.2019 23:18
Yaz transfer sezonunu şüphesiz en verimli geçiren kulüplerden biri olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Yeni sezon öncesi adı pek çok kez sarı-lacivertli takımla anılan yıldız oyuncu Mesut Özil ile ilgili bomba gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları…
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