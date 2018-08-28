İlkay Gündoğan Almanyada uğradığı ırkçı saldırıları anlattı

"27 yaşında kişisel olarak bu zaman aralığının üstünden gelebilmek önemli. Son yıllarda sakatlığım sebebiyle milli takımdaki birçok güzel olayı kaçırdım. Bu sebeple milli takıma borçlu hissediyorum. Ne yazık ki Dünya Kupası dev bir hayal kırıklığıydı. Almanya için oynamaktan onur duyuyorum. Şans verildiği sürece devam etmemek için bir neden göremiyorum" diyen Manchester City'li futbolcu, şu şekilde devam etti: