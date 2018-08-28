İlkay Gündoğan Almanyada uğradığı ırkçı saldırıları anlattı

İlkay Gündoğan Almanya'da uğradığı ırkçı saldırıları anlattı
Başkan Erdoğan ile çekildikleri fotoğraf sonrası Mesut Özil ile birlikte ırkçı saldırılara maruz kalan İlkay Gündoğan yaşadıklarını ilk kez anlattı.
28 Ağustos 2018 Salı, 11:43:56
"27 yaşında kişisel olarak bu zaman aralığının üstünden gelebilmek önemli. Son yıllarda sakatlığım sebebiyle milli takımdaki birçok güzel olayı kaçırdım. Bu sebeple milli takıma borçlu hissediyorum. Ne yazık ki Dünya Kupası dev bir hayal kırıklığıydı. Almanya için oynamaktan onur duyuyorum. Şans verildiği sürece devam etmemek için bir neden göremiyorum" diyen Manchester City'li futbolcu, şu şekilde devam etti:
"Milli takımı bırakmayı asla düşünmedim. Fotoğraf olayından sonraki gelişmeler beni oldukça kaygılandırdı. Birçok kişi tarafından saldırıya uğrarsanız, kendi taraftarınız tarafından protesto edilirseniz ve bir Alman siyasetçi tarafından hakarete uğrarsanız kaygılanırsınız. Ama kaçmak istemiyorum."
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