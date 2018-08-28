Yol Durumu

İlkay Gündoğan Almanya'da uğradığı ırkçı saldırıları anlattı

Başkan Erdoğan ile çekildikleri fotoğraf sonrası Mesut Özil ile birlikte ırkçı saldırılara maruz kalan İlkay Gündoğan yaşadıklarını ilk kez anlattı.

28 Ağustos 2018 Salı, 11:43:56
  • 1
  • 14
İlkay Gündoğan Almanyada uğradığı ırkçı saldırıları anlattı

Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan, Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı bırakması sonrası başlayan ırkçılık tartışmalarını değerlendirdi.

  • 2
  • 14
İlkay Gündoğan Almanyada uğradığı ırkçı saldırıları anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle ülkesinde tepki çeken Gündoğan, "Hayatımın sonuna kadar bunu unutmayacağım. Maçtan sonra kendimi tuvalete kilitledim ve nefes aldık" dedi.

  • 3
  • 14
İlkay Gündoğan Almanyada uğradığı ırkçı saldırıları anlattı

Alman WAZ gazetesine konuşan İlkay Gündoğan, fotoğraf olayından sonraki gelişmelerin kendisini endişelendirdiğini söyledi.

  • 4
  • 14
İlkay Gündoğan Almanyada uğradığı ırkçı saldırıları anlattı

"27 yaşında kişisel olarak bu zaman aralığının üstünden gelebilmek önemli. Son yıllarda sakatlığım sebebiyle milli takımdaki birçok güzel olayı kaçırdım. Bu sebeple milli takıma borçlu hissediyorum. Ne yazık ki Dünya Kupası dev bir hayal kırıklığıydı. Almanya için oynamaktan onur duyuyorum. Şans verildiği sürece devam etmemek için bir neden göremiyorum" diyen Manchester City'li futbolcu, şu şekilde devam etti:

  • 5
  • 14
İlkay Gündoğan Almanyada uğradığı ırkçı saldırıları anlattı

"Milli takımı bırakmayı asla düşünmedim. Fotoğraf olayından sonraki gelişmeler beni oldukça kaygılandırdı. Birçok kişi tarafından saldırıya uğrarsanız, kendi taraftarınız tarafından protesto edilirseniz ve bir Alman siyasetçi tarafından hakarete uğrarsanız kaygılanırsınız. Ama kaçmak istemiyorum."

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
5 sn kaldı Hollanda basınından flaş Cocu iddiası
Hollanda basınından flaş Cocu iddiası