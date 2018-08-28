Hollanda basınından flaş Cocu iddiası
Hollanda basınında çıkan habere göre Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'den istifa edeceği iddia edildi. Habere göre Ali Koç'un Cocu'ya verdiği hiçbir sözü tutmadığı ve bu nedenle Cocu'nun oldukça rahatsız olduğunun altı çizildi.
28 Ağustos 2018 Salı, 10:39:49
Sezona 3 maçta alınan 2 mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Büyük umutlarla getirilen ve 3 yıllık sözleşme imzalanan Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un arası açıldı.
Sezon başında sportif direktör Comolli'nin imza töreninde "Son dakika transfer yapmayacağız" açıklaması yapan başkan Ali Koç, buna rağmen transferleri yetiştiremedi.
Transfer döneminin kapanmasına çok az bir süre kala takımdan gönderilen Josef ve Giuliano'nun yerlerinin doldurulamamasının yanında eksik bölgelere de transfer yapılmaması Cocu'nun canını sıktı.
Hollanda'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu hakkında çok önemli bir iddia ortaya atıldı.