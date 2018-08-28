Yol Durumu

Hollanda basınından flaş Cocu iddiası

Hollanda basınında çıkan habere göre Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'den istifa edeceği iddia edildi. Habere göre Ali Koç'un Cocu'ya verdiği hiçbir sözü tutmadığı ve bu nedenle Cocu'nun oldukça rahatsız olduğunun altı çizildi.

28 Ağustos 2018 Salı, 10:39:49
  • 1
  • 10
Hollanda basınından flaş Cocu iddiası

Sezona 3 maçta alınan 2 mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

  • 2
  • 10
Hollanda basınından flaş Cocu iddiası

Büyük umutlarla getirilen ve 3 yıllık sözleşme imzalanan Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un arası açıldı.

  • 3
  • 10
Hollanda basınından flaş Cocu iddiası

Sezon başında sportif direktör Comolli'nin imza töreninde "Son dakika transfer yapmayacağız" açıklaması yapan başkan Ali Koç, buna rağmen transferleri yetiştiremedi.

  • 4
  • 10
Hollanda basınından flaş Cocu iddiası

Transfer döneminin kapanmasına çok az bir süre kala takımdan gönderilen Josef ve Giuliano'nun yerlerinin doldurulamamasının yanında eksik bölgelere de transfer yapılmaması Cocu'nun canını sıktı.

  • 5
  • 10
Hollanda basınından flaş Cocu iddiası

Hollanda'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu hakkında çok önemli bir iddia ortaya atıldı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
5 sn kaldı İşte Fenerbahçede Marco Fabian gerçeği...
İşte Fenerbahçe'de Marco Fabian gerçeği...