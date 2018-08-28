Hollanda basınından flaş Cocu iddiası

Hollanda basınında çıkan habere göre Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'den istifa edeceği iddia edildi. Habere göre Ali Koç'un Cocu'ya verdiği hiçbir sözü tutmadığı ve bu nedenle Cocu'nun oldukça rahatsız olduğunun altı çizildi.

28 Ağustos 2018 Salı, 10:39:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





