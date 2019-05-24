İbrahim Tatlıses'in futbol dünyasından akrabası çıktı! Bakın o ünlü isim kim
Bu isimleri yan yana gördüğünüzde aklınızın ucundan geçmez ama onlar aslında akraba... Magazin dünyasının pek çok isminin spor camiasından akrabalıkları bulunuyor. Tabi aynı durum futbol dünyası içinde geçerli. Peki İbrahim Tatlıses'in futbol dünyasından bir akrabası olduğunu biliyor muydunuz? Veya Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan Can Yaman'ın? Başta İbrahim Tatlıses olmak üzere sizi hayrete düşürecek o akrabalıklar.
24.05.2019 17:19
- Son Güncelleme: 24.05.2019 17:34
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