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Hıncal Uluç'tan Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım göndermesi

Süper Lig'in 10'uncu haftasında evinde konuk ettiği Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de maç sonrası hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na büyük öfke vardı. Usta gazeteci Hıncal Uluç, köşesinde kaleme aldığı yazıda Fenerbahçeli idarecilere sert sözlerle yüklenirken, Aziz Yıldırım göndermesinde bulundu.

02.12.2020 10:12 - Son Güncelleme: 02.12.2020 10:12
Hıncal Uluç'tan Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım göndermesi

Ah gazetecilik!.

Ben olsam birinci sayfa sürmanşetten anons eder, spor sayfasının da manşetine çekerdim, 8 sütuna, Erol Bulut'u...

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Hıncal Uluç'tan Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım göndermesi

4-3'lük Beşiktaş yenilgisinin ardından, adını bilmediğim, bilmek gereği de duymadığım bir Fener borazanı konuştu ve ağır şekilde maçın genç hakemini eleştirdi. Fener'in kaybında bütün suçun Tugay Kaan Numanoğlu'nda olduğunu söyledi.

Hıncal Uluç'tan Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım göndermesi

Fener'de Aziz Yıldırım'la başlayan bir âdettir bu.. İpin ucunu salıp, hakarete ve tehdide varacak şeyleri Başkan değil, onun borazanları söyler.
Okur, Aziz'in iki borazanını yakından bilir.

Hıncal Uluç'tan Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım göndermesi

Bu defaki borazan da söylediklerinin maçın sonucunu değiştirmeyeceğini biliyordu. O zaman neden konuşuyordu?.
Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi'ni, tehdit etmek ve Fener'in gelecek maçlarına, kendi istedikleri, uygun hakemlerin verilmesini sağlamak için.
Bu, Serdar Tatlı'ya kadar başarıyla uygulanmış, Zorlu Toplantısı ile de zirve yapmış bir taktik.

Hıncal Uluç'tan Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım göndermesi

İşte Fener Yönetimi tam bu noktada iken, pazartesi günü Fener Teknik Direktörü Erol Bulut, o borazanı sıfırlayan bir konuşma yaptı ve dedi ki..
"Mağlubiyetin sebebi hakem değil biziz. Saha içinde kazanmayı hak edecek bir şey yapmadık. Başka şeylere bahane bulursak gerçekleri göremeyiz. Bundan sonra böyle bir maç yaşamak istemiyorum. Alacağımız galibiyetlerle yeniden ayağa kalkacağımıza inanıyorum!."

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