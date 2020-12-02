Hıncal Uluç'tan Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım göndermesi
Süper Lig'in 10'uncu haftasında evinde konuk ettiği Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de maç sonrası hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na büyük öfke vardı. Usta gazeteci Hıncal Uluç, köşesinde kaleme aldığı yazıda Fenerbahçeli idarecilere sert sözlerle yüklenirken, Aziz Yıldırım göndermesinde bulundu.
Bu defaki borazan da söylediklerinin maçın sonucunu değiştirmeyeceğini biliyordu. O zaman neden konuşuyordu?.
Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi'ni, tehdit etmek ve Fener'in gelecek maçlarına, kendi istedikleri, uygun hakemlerin verilmesini sağlamak için.
Bu, Serdar Tatlı'ya kadar başarıyla uygulanmış, Zorlu Toplantısı ile de zirve yapmış bir taktik.
İşte Fener Yönetimi tam bu noktada iken, pazartesi günü Fener Teknik Direktörü Erol Bulut, o borazanı sıfırlayan bir konuşma yaptı ve dedi ki..
"Mağlubiyetin sebebi hakem değil biziz. Saha içinde kazanmayı hak edecek bir şey yapmadık. Başka şeylere bahane bulursak gerçekleri göremeyiz. Bundan sonra böyle bir maç yaşamak istemiyorum. Alacağımız galibiyetlerle yeniden ayağa kalkacağımıza inanıyorum!."