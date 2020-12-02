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Süt içerken meğer inek dışkısı da içiyormuşuz! Bayıla bayıla tükettiklerinizi yerken bir daha düşüneceksiniz

Lezzeti nedeniyle asla vazgeçmek istemeyeceğimiz pek çok besin, sağlıksız besinler listesinde yer alıyor olabilir. Uzun araştırmalar sonucunda açıklanan bilgiye göre dünyada ve günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz besinlerin içerikleri sandığımız kadar masum olmayabilir. Nasıl mı? Cevabı haberimizde.

02.12.2020 09:43 - Son Güncelleme: 02.12.2020 09:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





