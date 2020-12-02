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Süt içerken meğer inek dışkısı da içiyormuşuz! Bayıla bayıla tükettiklerinizi yerken bir daha düşüneceksiniz

Lezzeti nedeniyle asla vazgeçmek istemeyeceğimiz pek çok besin, sağlıksız besinler listesinde yer alıyor olabilir. Uzun araştırmalar sonucunda açıklanan bilgiye göre dünyada ve günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz besinlerin içerikleri sandığımız kadar masum olmayabilir. Nasıl mı? Cevabı haberimizde.

02.12.2020 09:43 - Son Güncelleme: 02.12.2020 09:43
Süt içerken meğer inek dışkısı da içiyormuşuz! Bayıla bayıla tükettiklerinizi yerken bir daha düşüneceksiniz

Dünyanın en pahalı kahve türlerinden biri, bir Asya palmiye misk kedisi tarafından yenir ve dışkısı da bulunan parçacıklar 700 dolara kadar çıkabilen kahve çekirdekleri olan Kopi Luwak'tır.

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Süt içerken meğer inek dışkısı da içiyormuşuz! Bayıla bayıla tükettiklerinizi yerken bir daha düşüneceksiniz

İnsanoğlunun bildiği en ölümcül zehri üretebilecek bir bakteri sporları içerdiğinden dolayı bir yaşın altındaki çocuklara bal vermemelisiniz.

Süt içerken meğer inek dışkısı da içiyormuşuz! Bayıla bayıla tükettiklerinizi yerken bir daha düşüneceksiniz

Havyarın genel olarak balık yumurtası olduğu bilinse de balık menisi içerdiğini de belirtmemiz gerekir.

Süt içerken meğer inek dışkısı da içiyormuşuz! Bayıla bayıla tükettiklerinizi yerken bir daha düşüneceksiniz

Marketlerdeki son kullanma tarihi yaklaşmış et ürünleri, taze görünmeleri için gıda boyasıyla boyanır.

Süt içerken meğer inek dışkısı da içiyormuşuz! Bayıla bayıla tükettiklerinizi yerken bir daha düşüneceksiniz

Genellikle hiçbir restorandaki buz makineleri temizlenmez. Buzların çıkarıldığı materyal de bir o kadar önemlidir...

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