Haberler
Galeri
Spor
Süt içerken meğer inek dışkısı da içiyormuşuz! Bayıla bayıla tükettiklerinizi yerken bir daha düşüneceksiniz
Süt içerken meğer inek dışkısı da içiyormuşuz! Bayıla bayıla tükettiklerinizi yerken bir daha düşüneceksiniz
Lezzeti nedeniyle asla vazgeçmek istemeyeceğimiz pek çok besin, sağlıksız besinler listesinde yer alıyor olabilir. Uzun araştırmalar sonucunda açıklanan bilgiye göre dünyada ve günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz besinlerin içerikleri sandığımız kadar masum olmayabilir. Nasıl mı? Cevabı haberimizde.
02.12.2020 09:43
- Son Güncelleme: 02.12.2020 09:43
Dünyanın en pahalı kahve türlerinden biri, bir Asya palmiye misk kedisi tarafından yenir ve dışkısı da bulunan parçacıklar 700 dolara kadar çıkabilen kahve çekirdekleri olan Kopi Luwak'tır.
İnsanoğlunun bildiği en ölümcül zehri üretebilecek bir bakteri sporları içerdiğinden dolayı bir yaşın altındaki çocuklara bal vermemelisiniz.
Havyarın genel olarak balık yumurtası olduğu bilinse de balık menisi içerdiğini de belirtmemiz gerekir.
Marketlerdeki son kullanma tarihi yaklaşmış et ürünleri, taze görünmeleri için gıda boyasıyla boyanır.
Genellikle hiçbir restorandaki buz makineleri temizlenmez. Buzların çıkarıldığı materyal de bir o kadar önemlidir...