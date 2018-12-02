Hande Erçelin Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahmini olay oldu (Ünlülerin derbi tahminleri)

Hande Erçel'in Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahmini olay oldu (Ünlülerin derbi tahminleri)
Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a konuk olacak. Vodafone Park'ta oynanacak maç öncesi heyecan artıyor. Saat 20.00'de başlayacak maç, futbolseverleri buluşturacak. Beşiktaş-Galatasaray derbisi için ünlüler skor tahminin bulundu. Kimisi kazanan tarafında adını verdi, kimisi beraberliği yeğledi. Hande Erçel'in derbi tahmini ise en cesur olanı oldu. İşte ünlülerin Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahminleri.
2 Aralık 2018 Pazar, 09:24:09 Güncelleme: 10:36:38
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