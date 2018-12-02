Hande Erçel'in Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahmini olay oldu (Ünlülerin derbi tahminleri)

Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a konuk olacak. Vodafone Park'ta oynanacak maç öncesi heyecan artıyor. Saat 20.00'de başlayacak maç, futbolseverleri buluşturacak. Beşiktaş-Galatasaray derbisi için ünlüler skor tahminin bulundu. Kimisi kazanan tarafında adını verdi, kimisi beraberliği yeğledi. Hande Erçel'in derbi tahmini ise en cesur olanı oldu. İşte ünlülerin Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahminleri.

2 Aralık 2018 Pazar, 09:24:09 Güncelleme: 10:36:38
Hande Erçelin Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahmini olay oldu (Ünlülerin derbi tahminleri)

Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi için heyecan had safhada. 2 Aralık saat 20.00'deki başlama düdüğünden önce ünlüler isimler, Beşiktaş-Galatasaray derbisi için skor tahmininde bulundu. İşte ünlülerin derbi tahminleri.

Hande Erçelin Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahmini olay oldu (Ünlülerin derbi tahminleri)

Melisa Aslı Pamuk

Beşiktaş 2-0 Galatasaray

Hande Erçelin Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahmini olay oldu (Ünlülerin derbi tahminleri)

Demet Akalın

Beşiktaş 0-2 Galatasaray

Hande Erçelin Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahmini olay oldu (Ünlülerin derbi tahminleri)

Feridun Düzağaç

Beşiktaş 1-0 Galatasaray

Hande Erçelin Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahmini olay oldu (Ünlülerin derbi tahminleri)

Gülper Özdemir

Beşiktaş 1-0 Galatasaray

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