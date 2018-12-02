Fenerbahçe Lille'in yıldızı Xeka'nın peşinde

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Lille forması giyen yıldız orta saha oyuncusunun menajerine Damien Comolli ile görüşmesini söylediği belirtildi.

2 Aralık 2018 Pazar, 09:02:05 Güncelleme: 09:02:44
Fenerbahçe Lillein yıldızı Xekanın peşinde

Fenerbahçe'de bir süre önce gündeme gelen Xeka ismi gittikçe ciddiyet kazanıyor.

Fenerbahçe Lillein yıldızı Xekanın peşinde

Benzia'yı Lille'e geri gönderip yerine 24 yaşındaki Portekizli oyuncuyu kiralamak için çalışmalara başlayan sportif direktör Damien Comolli Xeka'nın menajeri Nelson Almeida ile masaya oturmuştu.

Fenerbahçe Lillein yıldızı Xekanın peşinde

Son gelen haberlere göre Xeka cephesi bu transfere yeşil ışık yaktı.

Fenerbahçe Lillein yıldızı Xekanın peşinde

1.86 boyundaki futbolcunun menajerine şartları konuşması için yetki verdiği bildirilirken, Almeida ve Damien Comolli'nin gelecek hafta içinde tekrar bir görüşme yapacağı ifade edildi.

Fenerbahçe Lillein yıldızı Xekanın peşinde

Sarı-lacivertlilerin Xeka ile ilgilendiği iddiasını ilk olarak Fransız basını ortaya atmıştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Beşiktaş - Galatasaray maçının muhtemel 11leri
Beşiktaş - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri