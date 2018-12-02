Fenerbahçe Lillein yıldızı Xekanın peşinde

Fenerbahçe Lille'in yıldızı Xeka'nın peşinde

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Lille forması giyen yıldız orta saha oyuncusunun menajerine Damien Comolli ile görüşmesini söylediği belirtildi.

2 Aralık 2018 Pazar, 09:02:05 Güncelleme: 09:02:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





