G.Sarayda büyük tasarruf! 13.8 milyon €luk temizlik...

G.Saray'da büyük tasarruf! 13.8 milyon €'luk temizlik...
UEFA ile yaptığı anlaşma nedeniyle bu sezon transfer döneminde çok dikkatli davranan Galatasaray 13.8 milyon euro külfetten kurtuldu!
30 Ağustos 2018 Perşembe, 13:53:41
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UEFA ile yaptığı anlaşma nedeniyle bu sezon transfer döneminde çok dikkatli davranan Galatasaray, hem kadroyu daraltmak hem de maaş bütçesi açmak için birçok oyuncusunu elden çıkardı. Bu oyunculardan bazılarının sözleşmesi uzatılmazken, bazıları satıldı. Bir de satılması beklenen isimler var…
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Galatasaray ciddi bir maaş bütçesi açmayı başardı.
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İşte Galatasaray'ın elinden çıkardığı ve çıkarılmasına kesin gözüyle bakılan isimlerden açtığı maaş bütçesi… (Sözleşmesi biten oyuncular için son sezon aldıkları maaş, devam eden isimler için 2018/19 maaşları dikkate alınmıştır)