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G.Saray'da büyük tasarruf! 13.8 milyon €'luk temizlik...

UEFA ile yaptığı anlaşma nedeniyle bu sezon transfer döneminde çok dikkatli davranan Galatasaray 13.8 milyon euro külfetten kurtuldu!

30 Ağustos 2018 Perşembe, 13:53:41
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G.Sarayda büyük tasarruf! 13.8 milyon €luk temizlik...

UEFA ile yaptığı anlaşma nedeniyle bu sezon transfer döneminde çok dikkatli davranan Galatasaray, hem kadroyu daraltmak hem de maaş bütçesi açmak için birçok oyuncusunu elden çıkardı. Bu oyunculardan bazılarının sözleşmesi uzatılmazken, bazıları satıldı. Bir de satılması beklenen isimler var…

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G.Sarayda büyük tasarruf! 13.8 milyon €luk temizlik...

Galatasaray ciddi bir maaş bütçesi açmayı başardı.

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G.Sarayda büyük tasarruf! 13.8 milyon €luk temizlik...

İşte Galatasaray'ın elinden çıkardığı ve çıkarılmasına kesin gözüyle bakılan isimlerden açtığı maaş bütçesi… (Sözleşmesi biten oyuncular için son sezon aldıkları maaş, devam eden isimler için 2018/19 maaşları dikkate alınmıştır)

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G.Sarayda büyük tasarruf! 13.8 milyon €luk temizlik...

2018/2019 sezonu sabit ücreti: 2 milyon euro

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G.Sarayda büyük tasarruf! 13.8 milyon €luk temizlik...

3.350 MİLYON EURO

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