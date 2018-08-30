3 büyüklerin rekor bonservis bedeliyle sattığı futbolcular

3 büyüklerin rekor bonservis bedeliyle sattığı futbolcuları sizler için derledik! İşte Galatasaray'ın satışından en yüksek bonservis geliri elde ettiği 17 oyuncu... Iulian Filipescu (3,5 milyon euro) Sezon: 98/99 Yeni Kulüp: Real Betis O zamanki yaş: 24 Gabriel Tamas (3,5 milyon euro) Sezon: 03/04 Yeni Kulüp: S.Moskova O zamanki yaş: 27 Nordin Amrabat (3,5 milyon euro) Sezon: 15/16 Yeni Kulüp: Malaga O zamanki yaş: 28 Adrian Ilie (3.75 milyon euro) Sezon: 97/98 Yeni Kulüp: Valencia O zamanki yaş: 23 Felipe Melo (4,2 milyon euro) Sezon: 15/16 Yeni Kulüp: Inter O zamanki yaş: 32 Zvjezdan Misimovic (4.5 milyon euro) Sezon: 01/02 Yeni Kulüp: Dinamo Moskova O zamanki yaş: 28