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3 büyüklerin rekor bonservis bedeliyle sattığı futbolcular

3 büyüklerin rekor bonservis bedeliyle sattığı futbolcuları sizler için derledik!

30 Ağustos 2018 Perşembe, 14:30:45 Güncelleme: 15:41:00
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3 büyüklerin rekor bonservis bedeliyle sattığı futbolcular

İşte Galatasaray'ın satışından en yüksek bonservis geliri elde ettiği 17 oyuncu...

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3 büyüklerin rekor bonservis bedeliyle sattığı futbolcular

Iulian Filipescu (3,5 milyon euro)

Sezon: 98/99
Yeni Kulüp: Real Betis
O zamanki yaş: 24

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3 büyüklerin rekor bonservis bedeliyle sattığı futbolcular

Gabriel Tamas (3,5 milyon euro)

Sezon: 03/04
Yeni Kulüp: S.Moskova
O zamanki yaş: 27

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3 büyüklerin rekor bonservis bedeliyle sattığı futbolcular

Nordin Amrabat (3,5 milyon euro)

Sezon: 15/16
Yeni Kulüp: Malaga
O zamanki yaş: 28

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3 büyüklerin rekor bonservis bedeliyle sattığı futbolcular

Adrian Ilie (3.75 milyon euro)

Sezon: 97/98
Yeni Kulüp: Valencia
O zamanki yaş: 23

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