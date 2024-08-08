Galatasaray'da taraftarlar, orta saha transferi konusunda hareketlilik beklerken, sarı-kırmızılı takımda çifte ayrılık yaşanabilir. İddialara göre, iki önemli oyuncuya aynı kulüpten sürpriz bir teklif geldi. Oyuncuların menajeri, Galatasaray yönetiminin bu teklifleri kabul ettiğini açıkladı. Öte yandan Aslan'ın sol bek mevkisi için yıldız bir oyuncuya teklif götürdüğü de ortaya çıktı. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberleri.... Galatasaray'da taraftarlar, orta saha transferi için gün sayarken, sarı-kırmızılı ekipte ayrılıkların gündemde olduğu öğrenildi.
Sarı- kırmızılı ekipte iki yıldız futbolcuya aynı kulüpten sürpriz bir teklif yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Oyuncuların menajerleri, bu tekliflerin Galatasaray yönetimi tarafından kabul edildiğini açıkladı. Ayrıca, Aslan'ın sol bek pozisyonu için 30 milyon Euro'luk bir transfer teklifi yapma planları olduğu da iddia edildi.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da peş peşe önemli gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonun ilk resmi maçına Süper Kupa'da çıkan Sarı-kırmızılı takım, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa'da Beşiktaş ile karşı karşıya geldi ve sahadan 5-0'lık yenilgiyle ayrıldı.