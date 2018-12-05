Gomisten Fatih Terime şok sözler!

İSVİÇRE'DE NELER OLMUŞ NELER!

21 Temmuz'daki Valencia maçı sonrası başını Gomis, Feghouli ve Belhanda'nın çektiği, Mariano ve Maicon'un da içinde yer aldığı grup. Fatih Terim'in yanına gitti. Tecrübeli hocayla baş başa toplantı yapan 5 yıldız, kamp ve idman programından duyulan rahatsızlığı dile getirildi.