Cinsel ilişki sırasında sakatlandı! (Futbolcuların ilginç sakatlık hikayeleri)

Yeşil sahaların yıldızları, bazen akıllara zarar işlere imza atabiliyorlar... En ufak sakatlıkları bile günlerce konuşulan futbolcuların öyle sakatlık hikayeleri var ki, inanması hayli güç. Kimisi gözünü çıkarmaya çalıştı, kimisi cinsel ilişki sırasında sakatlandı, kimisi ise sadece konsol oyunu oynuyordu ki kendini sakat buldu. Liste uzayıp gidiyor, bizlere okuyup hayret etmesi kalıyor. İşte futbolcuların birbirinden ilginç sakatlık hikayeleri.

5 Aralık 2018 Çarşamba, 12:03:18 Güncelleme: 12:25:05
Cinsel ilişki sırasında sakatlandı! (Futbolcuların ilginç sakatlık hikayeleri)

Oyun içerisinde sakatlansa tamam ama bu sakatlıklar kabullenilir gibi değil. Yeşil sahaların ünlü isimlerinin o kadar garip sakatlık hikayeleri var ki, adeta bir dizi senaryosundan fırlamış gibi. İşte birbirinden ilginç sakatlık hikayeleri.

SABRİ SARIOĞLU

Eskişehirspor'u konuk eden Galatasaray, Burak Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçmiş takım oyuncuları golün sevincini yaşarken Sneijder, Telles'in üstüne çıkmıştı. Telles'in çenesi Sabri'nin kafasına çarpınca kafasına aldığı darbe ile sakatlanan Sabri'nin kafası file ile sarılmıştı.

Cinsel ilişki sırasında sakatlandı! (Futbolcuların ilginç sakatlık hikayeleri)

Javier Hernández

Chicharito evindeki merdivenlerden yuvarlanmış ve elini fotoğrafta görüldüğü gibi perişan ederek sahalardan uzak kalmıştı.

Cinsel ilişki sırasında sakatlandı! (Futbolcuların ilginç sakatlık hikayeleri)

Darius Vassell

Ülkemize de yolu düşen Darius Vassell tırnağındaki enfeksiyonu matkapla paylatmaya çalışken hastanelik olmuş ve ciddi sağlık problemleri ile karşılaşmıştı.

Cinsel ilişki sırasında sakatlandı! (Futbolcuların ilginç sakatlık hikayeleri)

LEONARD KWEUKE

Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'nin ağlarını sarsan çaykur Rizesporlu Kweuke, gol sevinci sırasında sakatlanmıştı.

Cinsel ilişki sırasında sakatlandı! (Futbolcuların ilginç sakatlık hikayeleri)

LEONARD KWEUKE

Kamerunlu futbolcunun en az 3 hafta daha futbol oynayamayacağı açıklandı. Kweuke'nin bu garip sakatlığı akıllara geçmişte oyuncuların başına gelen büyük talihsizlikleri getirdi. İşte tarihe geçen garip sakatlıklar:

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