Cinsel ilişki sırasında sakatlandı! (Futbolcuların ilginç sakatlık hikayeleri)

Oyun içerisinde sakatlansa tamam ama bu sakatlıklar kabullenilir gibi değil. Yeşil sahaların ünlü isimlerinin o kadar garip sakatlık hikayeleri var ki, adeta bir dizi senaryosundan fırlamış gibi. İşte birbirinden ilginç sakatlık hikayeleri.

SABRİ SARIOĞLU

Eskişehirspor'u konuk eden Galatasaray, Burak Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçmiş takım oyuncuları golün sevincini yaşarken Sneijder, Telles'in üstüne çıkmıştı. Telles'in çenesi Sabri'nin kafasına çarpınca kafasına aldığı darbe ile sakatlanan Sabri'nin kafası file ile sarılmıştı.