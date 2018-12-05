Cinsel ilişki sırasında sakatlandı! (Futbolcuların ilginç sakatlık hikayeleri)
Yeşil sahaların yıldızları, bazen akıllara zarar işlere imza atabiliyorlar... En ufak sakatlıkları bile günlerce konuşulan futbolcuların öyle sakatlık hikayeleri var ki, inanması hayli güç. Kimisi gözünü çıkarmaya çalıştı, kimisi cinsel ilişki sırasında sakatlandı, kimisi ise sadece konsol oyunu oynuyordu ki kendini sakat buldu. Liste uzayıp gidiyor, bizlere okuyup hayret etmesi kalıyor. İşte futbolcuların birbirinden ilginç sakatlık hikayeleri.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 12:03:18 Güncelleme: 12:25:05
Oyun içerisinde sakatlansa tamam ama bu sakatlıklar kabullenilir gibi değil. Yeşil sahaların ünlü isimlerinin o kadar garip sakatlık hikayeleri var ki, adeta bir dizi senaryosundan fırlamış gibi. İşte birbirinden ilginç sakatlık hikayeleri.
SABRİ SARIOĞLU
Eskişehirspor'u konuk eden Galatasaray, Burak Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçmiş takım oyuncuları golün sevincini yaşarken Sneijder, Telles'in üstüne çıkmıştı. Telles'in çenesi Sabri'nin kafasına çarpınca kafasına aldığı darbe ile sakatlanan Sabri'nin kafası file ile sarılmıştı.
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