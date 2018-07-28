Fatih Terimin hedefindeki Fenerbahçeli isim Ozan Tufan!

Fatih Terim'in hedefindeki Fenerbahçeli isim Ozan Tufan!
Transfer çalışmaları hakkında gazetecilere açıklama yapan Fatih Terim'in açıklamaları kafaları karıştırmıştı. Terim'in hedefindeki ismin Fenerbahçe'de istediğini bulamayan ve istenmeyen adam ilan edilen Ozan Tufan olduğu ortaya çıktı.
27 Temmuz 2018 Cuma, 11:39:50
Fatih Terim'in hedefindeki Fenerbahçeli isim Ozan Tufan!
Fatih Terim'in hedefindeki Fenerbahçeli isim Ozan Tufan!
Fatih Terim'in hedefindeki Fenerbahçeli isim Ozan Tufan!
Fatih Terim'in hedefindeki Fenerbahçeli isim Ozan Tufan!
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