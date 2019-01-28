Galatasaraylı yıldız sporu bıraktı avukat oldu (Futbolcuların meslekleri)
Bir dönem spor gündeminin tepesinden düşmeyen yıldız isimlerin gerçek ve sporu bıraktıktan sonra tercih ettikleri meslekler herkesi çok şaşırtıyor. Galatasaray'ın gündeminde olan Charlie Austin'in önceden hangi işi yaptığını biliyor muydunuz? Peki ya yine Galatasaray ile adı özdeşleşen bir yıldızın spor bıraktıktan sonra Marvel'ın avukatı olduğunu? Futbolcuların ve sporcuların gerçek meslekleri sizi çok şaşırtacak...
Basketbol hayatına Amerika'da başlayan Kimyacıoğlu, Türkiye Basketbol Ligi'nde 2005-2007 sezonlarında Beşiktaş Basketbol Takımı'nda, 2007-2008 sezonunda Galatasaray'da forma giydi. Daha sonra basketbola ara verdi, Amerika'ya dönüp dört yıl hukuk eğitimi aldı. Eğitiminin ardından yeniden basketbola dönme fırsatı yakaladı, Türkiye'ye geldi ve tekrar Galatasaray'da forma giydi. Galatasaray'ın 2013- 2014 sezonunda Euroleague Kadınlar'da şampiyon olmasına büyük katkı sağladı. Türkiye Milli Takımı'yla olimpiyatlarda ter döktü. Spor hayatında büyük başarılara imza atan yıldız oyuncu, "İkinci kez Türkiye'ye gelişimde çok büyük başarılara ulaşabileceğimizi biliyordum. İkinci yılımızda da Euroleague şampiyonu olduk. Bu kadar çabuk olacağını açıkçası düşünmemiştim. Ama hayatımın en güzel hatıralarından biri. Gurur duyduğum bir başka şey ise Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmekti. O hayatımın en büyük başarısı" dedi.
SÖYLESELER İNANMAZDIM
Hayatını 'mucizelerle dolu' diye tarif ediyor Kimyacıoğlu ve hayatının dönüm noktalarını şöyle anlatıyor: "Tabii ki her istediğime ulaşamadım ama kovaladığım her hedefi hırslı ve inanç dolu bir şekilde takip ettim. Ancak 10 yıl önce bana, 'Basketbolu dört yıllığına bırakıp tekrar döndükten sonra Euroleague'i kazanacaksın, olimpiyatlarda oynayacak ve bir süre sonra da Hollywood'ta avukat olacaksın' deseydiniz benim cevabım; 'Çok güzel bir flim yazmışsınız' olurdu."