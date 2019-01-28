Galatasaraylı yıldız sporu bıraktı avukat oldu (Futbolcuların meslekleri)

SÖYLESELER İNANMAZDIM

Hayatını 'mucizelerle dolu' diye tarif ediyor Kimyacıoğlu ve hayatının dönüm noktalarını şöyle anlatıyor: "Tabii ki her istediğime ulaşamadım ama kovaladığım her hedefi hırslı ve inanç dolu bir şekilde takip ettim. Ancak 10 yıl önce bana, 'Basketbolu dört yıllığına bırakıp tekrar döndükten sonra Euroleague'i kazanacaksın, olimpiyatlarda oynayacak ve bir süre sonra da Hollywood'ta avukat olacaksın' deseydiniz benim cevabım; 'Çok güzel bir flim yazmışsınız' olurdu."