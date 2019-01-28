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Galatasaraylı yıldız sporu bıraktı avukat oldu (Futbolcuların meslekleri)

Bir dönem spor gündeminin tepesinden düşmeyen yıldız isimlerin gerçek ve sporu bıraktıktan sonra tercih ettikleri meslekler herkesi çok şaşırtıyor. Galatasaray'ın gündeminde olan Charlie Austin'in önceden hangi işi yaptığını biliyor muydunuz? Peki ya yine Galatasaray ile adı özdeşleşen bir yıldızın spor bıraktıktan sonra Marvel'ın avukatı olduğunu? Futbolcuların ve sporcuların gerçek meslekleri sizi çok şaşırtacak...

28.01.2019 16:43 - Son Güncelleme: 28.01.2019 17:24
Galatasaraylı yıldız sporu bıraktı avukat oldu (Futbolcuların meslekleri)

Spor dünyasının ünlü isimlerinin gerçek ve sporu bıraktıktan sonraki mesleklerini biliyor muydunuz? Bazılarını duyunca çok şaşıracaksınız.

Galatasaraylı yıldız sporu bıraktı avukat oldu (Futbolcuların meslekleri)

MIROSLAV KLOSE

Daha önceki işi: Marangoz - Profesyonel olma tarihi: 1998

Kaiserslautern'de profesyonel olmadan önce Klose, bir marangozun yanında çıraklık yapıyordu. İlerleyen yıllarda yaşadığı başarılarla Alman futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Galatasaraylı yıldız sporu bıraktı avukat oldu (Futbolcuların meslekleri)

ŞEBNEM KİMYACIOĞLU

Basketbolu bıraktı Marvel'a avukat oldu

Galatasaray'ın 2013-2014 sezonunda Euroleague Kadınlar Basketbol şampiyonluğunu elde etmesinde büyük katkısı olan Kimyacıoğlu, jübile yaptıktan sonra doğup büyüdüğü ABD'ye döndü ve avukatlık yapmaya başladı.

Galatasaraylı yıldız sporu bıraktı avukat oldu (Futbolcuların meslekleri)

Basketbol hayatına Amerika'da başlayan Kimyacıoğlu, Türkiye Basketbol Ligi'nde 2005-2007 sezonlarında Beşiktaş Basketbol Takımı'nda, 2007-2008 sezonunda Galatasaray'da forma giydi. Daha sonra basketbola ara verdi, Amerika'ya dönüp dört yıl hukuk eğitimi aldı. Eğitiminin ardından yeniden basketbola dönme fırsatı yakaladı, Türkiye'ye geldi ve tekrar Galatasaray'da forma giydi. Galatasaray'ın 2013- 2014 sezonunda Euroleague Kadınlar'da şampiyon olmasına büyük katkı sağladı. Türkiye Milli Takımı'yla olimpiyatlarda ter döktü. Spor hayatında büyük başarılara imza atan yıldız oyuncu, "İkinci kez Türkiye'ye gelişimde çok büyük başarılara ulaşabileceğimizi biliyordum. İkinci yılımızda da Euroleague şampiyonu olduk. Bu kadar çabuk olacağını açıkçası düşünmemiştim. Ama hayatımın en güzel hatıralarından biri. Gurur duyduğum bir başka şey ise Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmekti. O hayatımın en büyük başarısı" dedi.

Galatasaraylı yıldız sporu bıraktı avukat oldu (Futbolcuların meslekleri)

SÖYLESELER İNANMAZDIM
Hayatını 'mucizelerle dolu' diye tarif ediyor Kimyacıoğlu ve hayatının dönüm noktalarını şöyle anlatıyor: "Tabii ki her istediğime ulaşamadım ama kovaladığım her hedefi hırslı ve inanç dolu bir şekilde takip ettim. Ancak 10 yıl önce bana, 'Basketbolu dört yıllığına bırakıp tekrar döndükten sonra Euroleague'i kazanacaksın, olimpiyatlarda oynayacak ve bir süre sonra da Hollywood'ta avukat olacaksın' deseydiniz benim cevabım; 'Çok güzel bir flim yazmışsınız' olurdu."

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