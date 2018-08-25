Galatasaraylı Maiconun transferinde son karar FIFAnın

Galatasaraylı Maicon'un transferinde son karar FIFA'nın
Evrakların yetişmemesi nedeniyle son anda iptal olan Galatasaraylı Maicon'un transferi için Al Hilal FIFA'ya gitme kararı aldı.
25 Ağustos 2018 Cumartesi, 12:00:41
Galatasaray, Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan'a gönderirken Maicon için de bir yıl için gelen kiralama teklifini kabul etti.
Brezilyalı oyuncu için 3 milyon Euro'ya anlaşma sağlanırken bir son dakika şoku yaşandı. Al Hilal kulübü, Suudi Arabistan'da transferin son gününde kadrosuna katmaya çalıştığı oyuncu için sistemde sorun yaşayınca federasyonlarına resmi bildirimi yapamadı.
DİĞER GALERİLER