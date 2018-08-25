Galatasaraylı Maiconun transferinde son karar FIFAnın

Galatasaray, Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan'a gönderirken Maicon için de bir yıl için gelen kiralama teklifini kabul etti.

Brezilyalı oyuncu için 3 milyon Euro'ya anlaşma sağlanırken bir son dakika şoku yaşandı. Al Hilal kulübü, Suudi Arabistan'da transferin son gününde kadrosuna katmaya çalıştığı oyuncu için sistemde sorun yaşayınca federasyonlarına resmi bildirimi yapamadı.