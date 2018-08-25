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Galatasaraylı Maicon'un transferinde son karar FIFA'nın

Evrakların yetişmemesi nedeniyle son anda iptal olan Galatasaraylı Maicon'un transferi için Al Hilal FIFA'ya gitme kararı aldı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi, 12:00:41
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Galatasaraylı Maiconun transferinde son karar FIFAnın

Galatasaray, Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan'a gönderirken Maicon için de bir yıl için gelen kiralama teklifini kabul etti.

Brezilyalı oyuncu için 3 milyon Euro'ya anlaşma sağlanırken bir son dakika şoku yaşandı. Al Hilal kulübü, Suudi Arabistan'da transferin son gününde kadrosuna katmaya çalıştığı oyuncu için sistemde sorun yaşayınca federasyonlarına resmi bildirimi yapamadı.

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Galatasaraylı Maiconun transferinde son karar FIFAnın

Galatasaraylı idareciler iki kulüp arasında yapılan anlaşmanın ardından tüm evrakları gönderirken Al Hilal kulübü de sistemdeki kilitlenme nedeniyle uzun bir süre beklemek zorunda kaldı.

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Galatasaraylı Maiconun transferinde son karar FIFAnın

Sistemin açılması ile birlikte hemen bilgileri girmek için kolları sıvayan Suudi kulübünün yetkilileri defalarca deneseler de kayıt oluşturamadılar ve transfer süresi bittiği için Maicon'un Al Hilal'e gidişi iptal oldu.

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Galatasaraylı Maiconun transferinde son karar FIFAnın

KARAR SÜRESİ BELİRSİZ!

Al Hilal kulübünün yöneticileri tüm çabalarına rağmen sistemdeki sorun nedeniyle işlemi yapamadıklarını ülkelerinin federasyonuna hemen bildirdi.

Konunun çözüm yeri FIFA olması nedeniyle de hemen FIFA'ya başvurma kararı alındı.

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Galatasaraylı Maiconun transferinde son karar FIFAnın

Al Hilal kulübü düşük bir ihtimal de olsa Maicon transferi için FIFA'dan olumlu yanıt bekliyor.

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Galatasaraylı Maiconun transferinde son karar FIFAnın

Kaynak; Vatan

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