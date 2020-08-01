Galatasaray'la adı anılan Arda Turan: Hayatım film olursa...
Devre arasında Medipol Başakşehir'den ayrılan, şimdilerde adı yetiştiği kulüp Galatasaray'la anılan 33 yaşındaki Arda Turan özel hayatına dair çok özel açıklamalarda bulundu. "Hayatım film olursa eşimi güzel bir kadın oynamalı..." diyen Arda Turan, çocukluk bayramlarından babalığa, salgınla mücadeleye katkılarından bilinmeyen yönlerine kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı...
Geçtiğimiz ay eşi Aslıhan Doğan Turan'la ikinci oğullarını kucaklarına alan ünlü futbolcu Arda Turan, bayramın ikinci gününe özel Sabah' a açıklamalarda bulundu. Arda Turan, çocukluk bayramlarından babalığa, salgınla mücadeleye katkılarından bilinmeyen yönlerine kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı.
Bugün bayramın ikinci günü... Sizde iz bırakmış bir bayram anısı var mı?
Birçok bayram anım var. Biz kalabalık bir aileyiz. Ailece babaannemde toplanırdık ama ilk günlerinde bayramı evde geçirirdik. Kurban Bayramları'nda kurban işlemleri yapılırdı. Kabalık ailelerde her zaman gülüşmeler, güzel yemekler olur... Benim de böyle güzel tatlı anılarım var.
Çocukluğunuzdaki bir bayramı anlatır mısınız?
İlk gün sabah kalkar, bayram namazına, sonra hemen dedemlere giderdik, kurban keserdik. Çocukken kapı kapı dolaşıp el öperdik, büyüklerimiz et dağıtma işlemlerini hazırlardı. Çocuk olduğumuz için bu işleri biz yapardık, kapı kapı dağıtırdık.
Aile kavramı sizin için çok önemli, kalabalık bir aile olmak istiyor musunuz?
Evet aslında tabii ki kalabalık aile istiyoruz ancak bir konuda rahatsızız. Eşimin söylediği seyler ısıtılıp ısıtılıp önümüze gelip gündem oluyor. Eşim kalabalık bir aile istediğini söylüyor, bu çok doğru, çoluklu çocuklu çok mutluyuz, Allah hayırlısını versin, bakalım ne olacak, iki tane erkek evladımız var. Anne olmak, çocuklar Aslıhan'ı da olgunlaştırdı, beni de. Bakalım, nasip kısmet diyorum.
Pandemi döneminde örnek bir davranışta bulundunuz, özel olarak yaptırdığınız 100 bin maskeyi ellerinizle dağıttınız...
Buna vesile olan sevgili büyüklerim var. Ali Abim, İshak Abim, iyi dostlarımızdır. Covid döneminde telefonda görüşüyorduk 'Böyle bir şey nasıl olur, nasıl yapmalıyız?' diye. Ali Abim'in fabrikası ve İshak Abi'min yardımları ile bu şekilde çözdük ama asıl sebep sitedeki kardeşlerimiz. Selin Denizli böyle bir organizasyon yapıyordu, benden de maske yardımı istemişti, ben de ona 2 bin adet göndermiştim. Sonra yetmediğini hissettim ve bu işi nasıl çözebilirim, nasıl desteğim olabilir diye düşündüm. Dostlarımız ile güçlerimi birleştirip bu yola girdik. Bir anda 100 bin maskeyi sağ olsun Ali Abi üretti ve İshak Abi ile ben de dağıtmaya başladık. Bir kişinin bile hayatına dokunabildiysek ne mutlu bize...
CÖMERTLİKTEN VAZGEÇMEYİN HER ŞEYİ SEVGİYLE, AŞKLA YAPIN
Çocuklarınız büyüyünce onlara nasıl öğütler verirdiniz?
Cömertlikten asla vazgeçmemelerini, paylaşmayı asla bırakmamalarını, dürüst olmalarını ve hayatta ne yapıyorlarsa yapsınlar aşkla, sevgiyle yapmalarını tavsiye ederim ve ailelerine değer vermelerini isterim.