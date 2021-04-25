RAMAZAN İMSAKİYE
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Galatasaray'ın yıldızı Trabzonspor'a gidiyor! Transferde sıcak gelişme

Spor Toto Süper Lig'de bitime sayılı haftalar kala transferde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Ligi 3. sırada tamamlamak isteyen Trabzonspor, Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız ismin peşine düştü. İşte transfer gelişmesinin detayları...

25.04.2021 14:09 - Son Güncelleme: 25.04.2021 14:09
Galatasaray'ın yıldızı Trabzonspor'a gidiyor! Transferde sıcak gelişme

Trabzonspor'da hedef Euro 2020 başlamadan öncelikle prensip anlaşmasına varılan oyuncularla sözleşme imzalamak. Sonrasında yeni sezon kampına dış transferler tamamen bitirilmiş olarak başlamak. Ardından başta Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'e gelmesi muhtemel teklifleri değerlendirmek.

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Galatasaray'ın yıldızı Trabzonspor'a gidiyor! Transferde sıcak gelişme

Bordo-mavililer Alanyaspor'dan Salih Uçan ve Sörloth'un önerdiği AZ Alkmaar'ın sağ beki Jonas Svensson ile anlaştı. Ancak sağ bek için Bordeaux'dan Youssouf Sabaly'nin beklenmesi kararı alındı.

Galatasaray'ın yıldızı Trabzonspor'a gidiyor! Transferde sıcak gelişme

Trabzonspor'da Bruno Peres ve Galatasaraylı Martin Linnes de takip edilen oyuncular arasında.

Galatasaray'ın yıldızı Trabzonspor'a gidiyor! Transferde sıcak gelişme

Temasların sürdüğü isimler ise forvet hattı için Mısırlı Muhammed Sherif ile Sporting'in Braga'da kiralık oynayan golcüsü Andraz Sporar.

Galatasaray'ın yıldızı Trabzonspor'a gidiyor! Transferde sıcak gelişme

Ayrıca Süper Ligin iki başarılı ismi Efecan Karaca ile Başakşehir'den Edin Visca konusu da izleniyor.

Galatasaray'ın yıldızı Trabzonspor'a gidiyor! Transferde sıcak gelişme

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre yönetimin hedefi Salih Uçan ile Sporar ya da Sherif ile Visca ya da Efecan'dan üç tanesine sezon öncesi kampı başlamadan önce imza attırmak.