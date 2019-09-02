Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao ile ilgili şaşırtan gerçek! Falcao'nun eşi Lorelei Taron...
Galatasaray'ın haftalardır dört gözle beklediği Radanel Falcao, eşi Lorelei Taron ve kızlarıyla Fransa'dan özel uçakla İstanbul'a geldi. Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'yu binlerce sarı-kırmızılı taraftar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde coşkulu bir şekilde karşıladı. Galatasaray'ın yeni yıldızı Falcao, sahalardaki başarılı performansı kadar özel hayatıyla da çok konuşulacak biri. Falcao'nun eşi Lorelei Taron ile tanışma hikayesi hayli ilginç. İşte Falcao hakkında daha önce duymadığınız ve sizleri çok şaşırtacak bilgiler...
Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Radamel Falcao İstanbul'a geldi. Sarı Kırmızılıların İstanbul'a getirdiği Radamel Falcao, kendisini havaalanında karşılayan sarı kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. Falcao sahalardaki başarısı kadar sansasyonel özel hayatıyla da çok konuşuluyor.