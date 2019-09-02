GaleriSpor

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao ile ilgili şaşırtan gerçek! Falcao'nun eşi Lorelei Taron...

Galatasaray'ın haftalardır dört gözle beklediği Radanel Falcao, eşi Lorelei Taron ve kızlarıyla Fransa'dan özel uçakla İstanbul'a geldi. Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'yu binlerce sarı-kırmızılı taraftar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde coşkulu bir şekilde karşıladı. Galatasaray'ın yeni yıldızı Falcao, sahalardaki başarılı performansı kadar özel hayatıyla da çok konuşulacak biri. Falcao'nun eşi Lorelei Taron ile tanışma hikayesi hayli ilginç. İşte Falcao hakkında daha önce duymadığınız ve sizleri çok şaşırtacak bilgiler...

02.09.2019 15:13 - Son Güncelleme: 02.09.2019 15:13
Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao ile ilgili şaşırtan gerçek! Falcao'nun eşi Lorelei Taron...

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Radamel Falcao İstanbul'a geldi. Sarı Kırmızılıların İstanbul'a getirdiği Radamel Falcao, kendisini havaalanında karşılayan sarı kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. Falcao sahalardaki başarısı kadar sansasyonel özel hayatıyla da çok konuşuluyor.

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao ile ilgili şaşırtan gerçek! Falcao'nun eşi Lorelei Taron...

İşte Falco hakkında bilmedikleriniz...

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao ile ilgili şaşırtan gerçek! Falcao'nun eşi Lorelei Taron...

İsmini eski Brezilyalı futbolcu Paulo Roberto Falcao'dan alan Kolombiyalı santrfor Radamel Falcao Garcia Zarate, dinine bağlılığı, örnek aile yaşantısı ve mütevazı kişiliğiyle çok farklı bir yıldız. Babası gibi futbolcu olan Kolombiyalı forvetin kız kardeşleri ise profesyonel tenisçi.

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao ile ilgili şaşırtan gerçek! Falcao'nun eşi Lorelei Taron...

Lakabı arkadaşı taktı
"El Tigre" (Kaplan) olarak bilinen Falcao'ya bu lakabı, River Plate'in genç takımında birlikte oynadığı arkadaşı Gonzalo Luduena takmıştı.

El Tigre (kaplan) lakablı Falcao'nun Atletico Madrid'deki imza törenine gerçek bir kaplanla çıkması damga vurmuştu.

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao ile ilgili şaşırtan gerçek! Falcao'nun eşi Lorelei Taron...

Eşiyle kilisede tanıştı
Dindar bir Hristiyan olan 33 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, Locos por Jesus ve Campeones para Cristo gibi kilise gençlik gruplarının da lideri. Yıldız isim, şu anki eşi Lorelei Taron ile de 2004 yılında bir kilisede tanıştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika transfer bombaları (2019-2020 sezonu biten transferler)
Son dakika transfer bombaları (2019-2020 sezonu biten transferler)