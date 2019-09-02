Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao ile ilgili şaşırtan gerçek! Falcao'nun eşi Lorelei Taron...

Galatasaray'ın haftalardır dört gözle beklediği Radanel Falcao, eşi Lorelei Taron ve kızlarıyla Fransa'dan özel uçakla İstanbul'a geldi. Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'yu binlerce sarı-kırmızılı taraftar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde coşkulu bir şekilde karşıladı. Galatasaray'ın yeni yıldızı Falcao, sahalardaki başarılı performansı kadar özel hayatıyla da çok konuşulacak biri. Falcao'nun eşi Lorelei Taron ile tanışma hikayesi hayli ilginç. İşte Falcao hakkında daha önce duymadığınız ve sizleri çok şaşırtacak bilgiler...

02.09.2019 15:13 - Son Güncelleme: 02.09.2019 15:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





