Galatasaray'ın olay adamı Diagne'den transfer açıklaması!
Galatasaray'ın sezon arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne, bekleneni verememişti. Takımdaki geleceği merak konusu olan Mbaye Diagne, ülkesi basınına açıklamalarda bulundu. İşte 27 yaşında futbolcunun o açıklamaları.
18.06.2019 16:29
- Son Güncelleme: 18.06.2019 16:35
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, yaptıklarıyla ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Transfer piyasasının da bir numaralı gündem maddesi olan Diagne ile Arap kulüplerinin ilgilendiği iddia ediliyordu.
Golcü oyuncu son olarak Instagram profiline Çin bayrağı emojisi koyarak transfer söylentilerine neden olmuştu.
Süper Lig'de attığı 30 golle gol krallığını zirvede tamamlayan 27 yaşındaki futbolcu, bulunduğu milli takım kampında gazetecilere kariyer hedefiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Afrika Uluslar Kupası'na iyi hazırlandıklarını belirten yıldız oyuncu, "Hocamız beni oynatırsa özellikle hücumda takıma vereceğim çok şey var. Her şekilde hazırım" ifadelerini kullandı.