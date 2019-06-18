Fenerbahçe'de 8 isim UEFA kurbanı! Hepsi tek tek gönderiliyor

Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken bir yanda da transferleri gerçekleştirebilmek için alternatif yıllar düşünüyor. Bu kapsamda radikal bir karar alan Fenerbahçe, takımın mevcut oyuncuları içinde performansı iyi olan futbolcuları da takasla takımda gönderme kararı aldı. İşte Fenerbahçe'deki o karar süreci ve kalemi kırılan 8 futbolcu:

18.06.2019 12:30 - Son Güncelleme: 18.06.2019 12:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





