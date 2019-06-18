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Fenerbahçe'de 8 isim UEFA kurbanı! Hepsi tek tek gönderiliyor

Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken bir yanda da transferleri gerçekleştirebilmek için alternatif yıllar düşünüyor. Bu kapsamda radikal bir karar alan Fenerbahçe, takımın mevcut oyuncuları içinde performansı iyi olan futbolcuları da takasla takımda gönderme kararı aldı. İşte Fenerbahçe'deki o karar süreci ve kalemi kırılan 8 futbolcu:

18.06.2019 12:30 - Son Güncelleme: 18.06.2019 12:32
Fenerbahçe'de 8 isim UEFA kurbanı! Hepsi tek tek gönderiliyor

Mali açıdan sıkıntılı bir sürecin içinde olan kulüp bir yandan yol haritasını çizebilmek için UEFA üst kurulunun kararını bekliyor.

Fenerbahçe'de 8 isim UEFA kurbanı! Hepsi tek tek gönderiliyor

Karar olumlu olsa bile sarı-lacivertli takımın bonservisli oyuncu alması zor.

Fenerbahçe'de 8 isim UEFA kurbanı! Hepsi tek tek gönderiliyor

Bu nedenle özellikle yurt içindeki transferlerde takas konusu gündeme geldi.

Fenerbahçe'de 8 isim UEFA kurbanı! Hepsi tek tek gönderiliyor

Yönetim gerekli maddi kaynağı bulamadığı taktirde kulüplere ihtiyacına göre bu isimlerden bazılarını kiralık ya da bonservisiyle önerilecek.

Fenerbahçe'de 8 isim UEFA kurbanı! Hepsi tek tek gönderiliyor

Bununla birlikte bu isimlerden bazıları takas dışında bonservis geliri karşılığında da gidebilir.

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