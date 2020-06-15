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Galatasaray'ın listesindeki yıldız için flaş açıklama! "Görüştüm"

Süper Lig'de koronavirüs arası sonrası ilk maçında ağır bir yara alan ve Muslera ile Andone'yi kaybeden Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu belirtilen Cezayirli yıldız Youcef Belaili ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

15.06.2020 11:06 - Son Güncelleme: 15.06.2020 11:06
Galatasaray'ın listesindeki yıldız için flaş açıklama! Görüştüm

Coronavirüsü salgını sonrası Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Galatasaray, hem şampiyonluk yolunda yara aldı hem de önemli isimlerini kaybetti.

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Galatasaray'ın listesindeki yıldız için flaş açıklama! Görüştüm

Sarı-kırmızılılarda Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın ayağının kırılması moralleri bozarken, golcü oyuncu Andone'nin de sezonu kapatması adeta şok üstüne şok oldu.

Galatasaray'ın listesindeki yıldız için flaş açıklama! Görüştüm

Bu arada kulübün transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Cezayirli futbolcu Youcef Belaili'de ise flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın listesindeki yıldız için flaş açıklama! Görüştüm

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen kanat oyuncusu Belaili, kulübü ile yaptığı görüşmelerin ardından sözleşme feshi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Galatasaray'ın listesindeki yıldız için flaş açıklama! Görüştüm

Oyuncunun menajerliğini de üstlenen babasının, Suudi Arabistan'a corona virüsü nedeniyle yasaklanan uçuşların açılmasının ardından (tahminen 14 Temmuz) gideceği ve kontratı resmen sonlandıracağı ifade edildi.

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