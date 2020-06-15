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Galatasaray'ın listesindeki yıldız için flaş açıklama! "Görüştüm"

Süper Lig'de koronavirüs arası sonrası ilk maçında ağır bir yara alan ve Muslera ile Andone'yi kaybeden Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu belirtilen Cezayirli yıldız Youcef Belaili ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

15.06.2020 11:06 - Son Güncelleme: 15.06.2020 11:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





