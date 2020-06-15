Haberler Galeri Spor Galatasaray'da Muslera ve Andone'nin sakatlık haberleri arka arkaya geldi! Bunlar bir ilk değil

Galatasaray'da Muslera ve Andone'nin sakatlık haberleri arka arkaya geldi! Bunlar bir ilk değil

Sakatlıklar sporun doğasında var... Ama bu sakatlıklar, görüntülere bakanların dahi kulaklarına kırılan kemik seslerini getiriyor... Süper Lig'in 27.haftasında Galatasaray'ın 2-0'lık Çaykur Rizespor mağlubiyetini aldığı maçta Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın ayağı kırıldı. Rumen futbolcu Florin Andone'nin ise darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edildi. Ancak bunlar bir ilk değil ve son olacak gibi de değil. İşte futbol sahalarında yaşanan birbirinden korkunç sakatlıklar.

15.06.2020 17:10 - Son Güncelleme: 15.06.2020 17:10
Galatasaray'da Muslera ve Andone'nin sakatlık haberleri arka arkaya geldi! Bunlar bir ilk değil

Süper Lig'in 27.haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında maçı kaybetmenin yanı sıra 2 ağır kayıp verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Muslera ve Andone'nin sakatlık haberleri arka arkaya geldi! Bunlar bir ilk değil

Fernando Muslera ve Florin Andone sakatlandı. Fernando Muslera'nın 2021 yılı başına kadar sahalardan uzak olması bekleniyor.

Spor sakatlıkları, sporcuların korkulu rüyası. Hafif sakatlıklar dahi sorun yaratırken, yaşanan bu sakatlar yürekleri burkuyor. Sporun doğasında olan ancak sporcuların kariyerlerini bitirme noktasına gelen bu sakatlıklar arasında kırılan ayaklardan, yarılan kafalara kadar, bakmaya bile cesaret edemeyeceğiniz sakatlıklar yer alıyor.

Galatasaray'da Muslera ve Andone'nin sakatlık haberleri arka arkaya geldi! Bunlar bir ilk değil

FUTBOL TARİHİNİN KORKUNÇ SAKATLIKLARI

Premier Lig'de Everton forması giyen Andre Gomes'in ayağı, Tottenhamlı girdiği Heung-Min Son mücadele sonrası kırılmıştı.

Galatasaray'da Muslera ve Andone'nin sakatlık haberleri arka arkaya geldi! Bunlar bir ilk değil
Galatasaray'da Muslera ve Andone'nin sakatlık haberleri arka arkaya geldi! Bunlar bir ilk değil

HUGO LLORIS

Tottenham forması giyen kaleci Hugo Lloris, lig maçında sol kolunu kırmıştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray'ın listesindeki yıldız için flaş açıklama! Görüştüm
Galatasaray'ın listesindeki yıldız için flaş açıklama! "Görüştüm"