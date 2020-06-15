Galatasaray'da Muslera ve Andone'nin sakatlık haberleri arka arkaya geldi! Bunlar bir ilk değil
Sakatlıklar sporun doğasında var... Ama bu sakatlıklar, görüntülere bakanların dahi kulaklarına kırılan kemik seslerini getiriyor... Süper Lig'in 27.haftasında Galatasaray'ın 2-0'lık Çaykur Rizespor mağlubiyetini aldığı maçta Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın ayağı kırıldı. Rumen futbolcu Florin Andone'nin ise darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edildi. Ancak bunlar bir ilk değil ve son olacak gibi de değil. İşte futbol sahalarında yaşanan birbirinden korkunç sakatlıklar.
Fernando Muslera ve Florin Andone sakatlandı. Fernando Muslera'nın 2021 yılı başına kadar sahalardan uzak olması bekleniyor.
Spor sakatlıkları, sporcuların korkulu rüyası. Hafif sakatlıklar dahi sorun yaratırken, yaşanan bu sakatlar yürekleri burkuyor. Sporun doğasında olan ancak sporcuların kariyerlerini bitirme noktasına gelen bu sakatlıklar arasında kırılan ayaklardan, yarılan kafalara kadar, bakmaya bile cesaret edemeyeceğiniz sakatlıklar yer alıyor.