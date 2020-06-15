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Galatasaray'da Muslera ve Andone'nin sakatlık haberleri arka arkaya geldi! Bunlar bir ilk değil

Sakatlıklar sporun doğasında var... Ama bu sakatlıklar, görüntülere bakanların dahi kulaklarına kırılan kemik seslerini getiriyor... Süper Lig'in 27.haftasında Galatasaray'ın 2-0'lık Çaykur Rizespor mağlubiyetini aldığı maçta Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın ayağı kırıldı. Rumen futbolcu Florin Andone'nin ise darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edildi. Ancak bunlar bir ilk değil ve son olacak gibi de değil. İşte futbol sahalarında yaşanan birbirinden korkunç sakatlıklar.

15.06.2020 17:10 - Son Güncelleme: 15.06.2020 17:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





