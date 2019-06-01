GaleriSpor

Galatasaray'ın istediği o isimde hayatını kaybetti! Galatasaray kabusu...

Bir döneme damgasını vuran İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, 35 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Jose Antonio Reyes'in ölüm haberi tüm spor dünyasını yasa boğdu. Jose Antonio Reyes'in adı bir dönem, son şampiyon Galatasaray ile anılıyordu. İşte her şey burada başlıyor. Birazdan görecekleriniz sizi çok şaşırtacak...

01.06.2019 15:15 - Son Güncelleme: 01.06.2019 15:35
Galatasaray'ın istediği o isimde hayatını kaybetti! Galatasaray laneti...

Kariyerine Sevilla'da başlayan ve bir dönem kaptanlığını üstelenen, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid, Benfica, Espanyol, Cordoba, Xinjiang Tianshan Leopard ve Extremadura takımlarının formasını giyen 35 yaşındaki İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti.

JOSE ANTONIO REYES TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Galatasaray'ın istediği o isimde hayatını kaybetti! Galatasaray laneti...

GALATASARAY LANETİ

Jose Antonio Reyes'in adı daha önce Galatasaray ile anılmıştı. Buraya kadar her şey normal. Ancak birazdan okuyacaklarınız sizi çok şaşırtacak cinsten.

Galatasaray'ın istediği o isimde hayatını kaybetti! Galatasaray laneti...

TIPKI DİĞERLERİ GİBİ...

Tarihler 2011 yılını gösterdiğinde Galatasaray'ın hedefinde Atletico Madrid'in süper üçlüsü vardı.

Galatasaray'ın istediği o isimde hayatını kaybetti! Galatasaray laneti...

Diego Forlan, Tomas Ujfalusi ve Jose Antonio Reyes. Bu transfer hedefinden sadece biri Galatasarayy forması giydi. O da Tomas Ujfalusi.

Galatasaray'ın istediği o isimde hayatını kaybetti! Galatasaray laneti...

Fakat Jose Antonio Reyes bir ilk değil. Neden mi? Bu ilginç detay sizi çok şaşırtacak.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray transferde düğmeye bastı! Cimbom'a 3 dünya yıldızı!
Galatasaray transferde düğmeye bastı! Cimbom'a 3 dünya yıldızı!