Galatasaray'ın genç yıldızı Taylan Antalyalı'nın sevgilisi bakın kim! İşte büyük aşkı
Galatasaray sezonun ilk yarısını istediği gibi geçiremedi ama çok önemli bir ismi kazandı, Taylan Antalyalı... 25 yaşındaki Taylan Antalyalı sezon başında Erzurumspor'dan, Galatasaray'a gelmişti. Pek fazla forma şansı bulamayan Taylan Antalyalı çıkışını, devre arasından önce oynanan Antalyaspor maçında yapmıştı ve taraftarın gönlünü kazanmıştı. O gün taraftarın gönlünü kazanan Taylan Antalyalı'nın da gönlünü biri var. İşte başta Taylan Antalyalı'nın sevgilisi Melis Akdeniz olmak üzere, futbolcuların eşleri ve sevgilileri.
13.03.2020 09:24
- Son Güncelleme: 13.03.2020 09:35
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