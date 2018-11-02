Galatasarayın Fenerbahçe karşısındaki muhtemel 11i

Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig'de yılın maçı olmaya aday olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi iki taraf da son hazırlıklarını tamamladı. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim sakat ve cezalıların çokluğu nedeniyle kadro kurmakta zorlanırken, ligde son 2 maçtır galibiyet alamayan Sarı Kırmızılılar Fenerbahçe'yi yenerek kendine gelmek istiyor. İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı 11'i...

2 Kasım 2018 Cuma, 07:17:40 Güncelleme: 07:23:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





