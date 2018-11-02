Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

G.Saray, F.Bahçe derbisine ayrı bir motivasyonla hazırlandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hafta başından beri Fenerbahçe'yi farklı bir skorla yenmek için çalışmalar yaptı. Terim, antrenmanlarda hücum setleri üzerine çalışmalar yaptı ve farklı galibiyet için Florya'da plan üstüne plan yaptı.