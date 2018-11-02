Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de El Clasico günü... Galatasaray ile Fenerbahçe, bu gece karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de start alacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Son şampiyon Galatasaray, iki haftadır kazanamıyor. Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek zirve yarışında yeni bir kayıp yaşamak istemiyor. İşte dev derbide ezeli rakiplerin galibiyet planları...

2 Kasım 2018 Cuma, 01:24:08 Güncelleme: 03:01:31
Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor! İşte dev derbinin şifreleri
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Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor! İşte dev derbinin şifreleri

SÜPER Lig'de El Clasico günü... Galatasaray ile Fenerbahçe, bu gece karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de start alacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Son şampiyon Galatasaray, iki haftadır kazanamıyor. Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek zirve yarışında yeni bir kayıp yaşamak istemiyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor! İşte dev derbinin şifreleri
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Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor! İşte dev derbinin şifreleri


TERİM'İN FARK PLANI
Sarı-Kırmızılılar, rakibinin Süper Lig'de formsuz oluşundan yararlanıp farklı bir galibiyet almak istiyor.. . Hücum oyuncularıyla özel toplantılar yapan Terim, derbide erken gol bulup skoru artırma hedefinde.

Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor! İşte dev derbinin şifreleri
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Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor! İşte dev derbinin şifreleri

G.Saray, F.Bahçe derbisine ayrı bir motivasyonla hazırlandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hafta başından beri Fenerbahçe'yi farklı bir skorla yenmek için çalışmalar yaptı. Terim, antrenmanlarda hücum setleri üzerine çalışmalar yaptı ve farklı galibiyet için Florya'da plan üstüne plan yaptı.

Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor! İşte dev derbinin şifreleri
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Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor! İşte dev derbinin şifreleri

MAÇA ŞOK PRESLE BAŞLAYACAK
F.Bahçe'nin ligdeki formsuzluğundan yararlanmak isteyen Fatih hoca, derbide erken gol bularak hedefe ulaşma peşinde. Bunun için ilk dakikalarda yoğun bir pres uygulatacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor! İşte dev derbinin şifreleri
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Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor! İşte dev derbinin şifreleri

BEKLERİN ÜZERİNE GİDECEK
Terim'in derbide Rodrigues ve Onyekuru'ya çok güvendiği ve bu iki hızlı isimle Fenerbahçe'yi zorlayacağı bildirildi. Terim, F.Bahçe'nin beklerinin ağırlığından yararlanacak.

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