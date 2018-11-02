Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'de El Clasico günü... Galatasaray ile Fenerbahçe, bu gece karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de start alacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Son şampiyon Galatasaray, iki haftadır kazanamıyor. Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek zirve yarışında yeni bir kayıp yaşamak istemiyor. İşte dev derbide ezeli rakiplerin galibiyet planları...
2 Kasım 2018 Cuma, 01:24:08 Güncelleme: 03:01:31
Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor! İşte dev derbinin şifreleri
SÜPER Lig'de El Clasico günü... Galatasaray ile Fenerbahçe, bu gece karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de start alacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Son şampiyon Galatasaray, iki haftadır kazanamıyor. Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek zirve yarışında yeni bir kayıp yaşamak istemiyor.
Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor! İşte dev derbinin şifreleri
Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor! İşte dev derbinin şifreleri
G.Saray, F.Bahçe derbisine ayrı bir motivasyonla hazırlandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hafta başından beri Fenerbahçe'yi farklı bir skorla yenmek için çalışmalar yaptı. Terim, antrenmanlarda hücum setleri üzerine çalışmalar yaptı ve farklı galibiyet için Florya'da plan üstüne plan yaptı.
Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor! İşte dev derbinin şifreleri
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