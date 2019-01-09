Galatasaray'ı şoka sokan hamle! Serdar Aziz harekete geçti

Galatasaray'da teknik ekibin talebi doğrultusunda kadro dışı bırakılan ve yolların ayrılacağı Serdar Aziz, avukatı aracılığı ile sarı kırmızılı camiayı şoka sokan bir adım attı.

9 Ocak 2019 Çarşamba, 15:49:24 Güncelleme: 15:53:27
Galatasaray'ı şoka sokan hamle! Serdar Aziz harekete geçti

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim tarafından Eren Derdiyok ile birlikte yolların ayrılacağı açıklanan Serdar Aziz'den flaş bir hamle geldi.

Galatasaray'ı şoka sokan hamle! Serdar Aziz harekete geçti

Serdar Aziz avukatı aracılığıyla sarı kırmızılı kulübe ihtarname gönderdi.

Galatasaray'ı şoka sokan hamle! Serdar Aziz harekete geçti

28 yaşındaki futbolcu Galatasaray'dan alacağı olan 1 milyon 813 bin Euro'nun ödenmesi için noter aracılığıyla ihtarname çekti.

Galatasaray'ı şoka sokan hamle! Serdar Aziz harekete geçti

Milliyet'in haberine göre; Sarı kırmızılı kulüpten Serdar Aziz'e alacakları karşılığında iki kez senet verildiği ancak ödemelerin zamanında yapılmadığı öğrenildi.

Galatasaray'ı şoka sokan hamle! Serdar Aziz harekete geçti

Suudi Arabistan'a veto
Öte yandan adı transferde başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulüple anılan milli futbolcunun Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirdiği öğrenildi.

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