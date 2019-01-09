Fatih Terim'in sabrı taştı

Devre arasının bitmesine 2 haftadan kısa bir süre kala henüz istediği forveti bulamayan Galatasaray'da Fatih Terim'in sabrı taştı. Tecrübeli teknik adamın sezon başından beri adı geçen ve istediği hiçbir forvet adayı ile anlaşma sağlanamamasından rahatsız olduğu bildirildi.

9 Ocak 2019 Çarşamba, 14:58:29 Güncelleme: 15:00:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





