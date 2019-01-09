Fatih Terim'in sabrı taştı

Devre arasının bitmesine 2 haftadan kısa bir süre kala henüz istediği forveti bulamayan Galatasaray'da Fatih Terim'in sabrı taştı. Tecrübeli teknik adamın sezon başından beri adı geçen ve istediği hiçbir forvet adayı ile anlaşma sağlanamamasından rahatsız olduğu bildirildi.

9 Ocak 2019 Çarşamba, 14:58:29 Güncelleme: 15:00:33
Fatih Terim'in sabrı taştı

Galatasaray transferde sessiz kaldı...

Fatih Terim'in sabrı taştı

Ligin ilk yarısını lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamlayan Sarı-Kırmızılılar 2. yarıya az bir süre kala hala forvet transferini gerçekleştiremedi.

Fatih Terim'in sabrı taştı

Gomis'i 24 Ağustos 2018'te Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e satan yönetim o tarihten sonra golcü transferi yapmadı..

Fatih Terim'in sabrı taştı

TAKIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Takvim'in haberine göre yönetim, Bafetimbi Gomis'i sattıktan sonra 4 ay 16 gün bir başka deyişle 3312 saattir golcü transferi gerçekleştiremedi.

Fatih Terim'in sabrı taştı

Bu nedenle Galatasaray ligin ilk yarısını adeta forvetsiz geçirirken bu durum takımı etkiledi.

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