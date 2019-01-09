Fatih Terim'in sabrı taştı
Devre arasının bitmesine 2 haftadan kısa bir süre kala henüz istediği forveti bulamayan Galatasaray'da Fatih Terim'in sabrı taştı. Tecrübeli teknik adamın sezon başından beri adı geçen ve istediği hiçbir forvet adayı ile anlaşma sağlanamamasından rahatsız olduğu bildirildi.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 14:58:29
Güncelleme: 15:00:33
Galatasaray transferde sessiz kaldı...
Ligin ilk yarısını lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamlayan Sarı-Kırmızılılar 2. yarıya az bir süre kala hala forvet transferini gerçekleştiremedi.
Gomis'i 24 Ağustos 2018'te Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e satan yönetim o tarihten sonra golcü transferi yapmadı..
TAKIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Takvim'in haberine göre yönetim, Bafetimbi Gomis'i sattıktan sonra 4 ay 16 gün bir başka deyişle 3312 saattir golcü transferi gerçekleştiremedi.
Bu nedenle Galatasaray ligin ilk yarısını adeta forvetsiz geçirirken bu durum takımı etkiledi.