Galatasaray'dan transfer harekatı! Fatih Terim'in elinde 6 isimlik bir liste var...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in elinde 6 isimlik bir liste var. Galatasaray yönetimi, takımdan ayrılacak isimlere göre liste üzerinde çalışmalara başlayacak...
20.03.2019 22:40
- Son Güncelleme: 20.03.2019 22:54
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Selçuk İnan, Badou Ndiaye, Eren Derdiyok, Onyekuru, Martin Linnes, Sinan Gümüş, Semih Kaya, Muğdat Çelik'in yerine transfer stratejileri geliştiren Galatasaray, bu isimlerin yanı sıra yüksek maaş alan Mariano ve Fernando ile de yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.
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