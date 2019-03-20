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Galatasaray'dan transfer harekatı! Fatih Terim'in elinde 6 isimlik bir liste var...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in elinde 6 isimlik bir liste var. Galatasaray yönetimi, takımdan ayrılacak isimlere göre liste üzerinde çalışmalara başlayacak...

20.03.2019 22:40 - Son Güncelleme: 20.03.2019 22:54
Galatasaray'dan transfer harekatı! Fatih Terim'in elinde 6 isimlik bir liste var...

Galatasaray'da transfer hareketliliği erken başladı...

Galatasaray'dan transfer harekatı! Fatih Terim'in elinde 6 isimlik bir liste var...

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Selçuk İnan, Badou Ndiaye, Eren Derdiyok, Onyekuru, Martin Linnes, Sinan Gümüş, Semih Kaya, Muğdat Çelik'in yerine transfer stratejileri geliştiren Galatasaray, bu isimlerin yanı sıra yüksek maaş alan Mariano ve Fernando ile de yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.

Galatasaray'dan transfer harekatı! Fatih Terim'in elinde 6 isimlik bir liste var...

Onyekuru ve N'Diaye'yi bir yıl daha kiralamak için şimdiden görüşmelere başlayan Galatasaray, süreçten sonuç alamama ihtimaline karşılık stratejilerini de geliştirdi.

Galatasaray'dan transfer harekatı! Fatih Terim'in elinde 6 isimlik bir liste var...

Galatasaray, Onyekuru'yu Everton'dan kiralayamaması durumunda rotasını yeniden Bruma'ya çevirecek.

Galatasaray'dan transfer harekatı! Fatih Terim'in elinde 6 isimlik bir liste var...

Portekizli yıldızın kiralanması için Leipzig ile görüşmelere başlayacak.

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