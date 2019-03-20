Galatasaray'dan transfer harekatı! Fatih Terim'in elinde 6 isimlik bir liste var...

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Selçuk İnan, Badou Ndiaye, Eren Derdiyok, Onyekuru, Martin Linnes, Sinan Gümüş, Semih Kaya, Muğdat Çelik'in yerine transfer stratejileri geliştiren Galatasaray, bu isimlerin yanı sıra yüksek maaş alan Mariano ve Fernando ile de yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.