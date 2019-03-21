Tosic eşi Jelena Karleusa için yasta! Kahreden haberi duyar duymaz koştu

AYAKTA DURMAKTA ZORLUK ÇEKTİ

Futbol hayatına Çin'de devam eden Tosic de kayınvalidesinin ölümünü duyunca uçağa binip, Sırbistan'a gitti. Tüm konserlerini iptal eden Jelena ise cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti.