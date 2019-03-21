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Tosic eşi Jelena Karleusa için yasta! Kahreden haberi duyar duymaz koştu

Bir dönem Beşiktaş forması giyen, şu sıralar Çin'de Guanco Fuli forması giyen Sırp yıldız Dusko Tosic'e, Jelena Karleusa cephesinden acı haber geldi. Dusko Tosic, haberi duyar duymaz soluğu Sırbistan'da aldı.

21.03.2019 11:16 - Son Güncelleme: 21.03.2019 11:25
Tosic eşi Jelena Karleusa için yasta! Kahreden haberi duyar duymaz koştu

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve son dönemlerde eşi Jelena Karleusa ile sıkıntılar yaşayan Dusko Tosic, acı haberle sarsıldı.

Tosic eşi Jelena Karleusa için yasta! Kahreden haberi duyar duymaz koştu

EŞİ İÇİN YASTA

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa yasta. 40 yaşındaki Sırp şarkıcı geçen günlerde annesi Divna'yı kaybetti. Acı haberi alınca sinir krizleri geçirdi.

Tosic eşi Jelena Karleusa için yasta! Kahreden haberi duyar duymaz koştu

AYAKTA DURMAKTA ZORLUK ÇEKTİ

Futbol hayatına Çin'de devam eden Tosic de kayınvalidesinin ölümünü duyunca uçağa binip, Sırbistan'a gitti. Tüm konserlerini iptal eden Jelena ise cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti.

Tosic eşi Jelena Karleusa için yasta! Kahreden haberi duyar duymaz koştu

PSİKOLOJİK DESTEK ALACAK

Geçen aylarda eşini genç bir futbolcuyla aldattığı iddia edilen şarkıcının, önümüzdeki günlerde kliniğe yatıp psikolojik destek alacağı öğrenildi.

Tosic eşi Jelena Karleusa için yasta! Kahreden haberi duyar duymaz koştu

Bu zorlu süreçte eşini yalnız bırakmak istemeyen Tosic'in de takımından izin alıp, Sırbistan'da kalacağı belirtildi.

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