Tosic eşi Jelena Karleusa için yasta! Kahreden haberi duyar duymaz koştu
Bir dönem Beşiktaş forması giyen, şu sıralar Çin'de Guanco Fuli forması giyen Sırp yıldız Dusko Tosic'e, Jelena Karleusa cephesinden acı haber geldi. Dusko Tosic, haberi duyar duymaz soluğu Sırbistan'da aldı.
21.03.2019 11:16
- Son Güncelleme: 21.03.2019 11:25
Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve son dönemlerde eşi Jelena Karleusa ile sıkıntılar yaşayan Dusko Tosic, acı haberle sarsıldı.
EŞİ İÇİN YASTA
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa yasta. 40 yaşındaki Sırp şarkıcı geçen günlerde annesi Divna'yı kaybetti. Acı haberi alınca sinir krizleri geçirdi.
AYAKTA DURMAKTA ZORLUK ÇEKTİ
Futbol hayatına Çin'de devam eden Tosic de kayınvalidesinin ölümünü duyunca uçağa binip, Sırbistan'a gitti. Tüm konserlerini iptal eden Jelena ise cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti.
PSİKOLOJİK DESTEK ALACAK
Geçen aylarda eşini genç bir futbolcuyla aldattığı iddia edilen şarkıcının, önümüzdeki günlerde kliniğe yatıp psikolojik destek alacağı öğrenildi.
Bu zorlu süreçte eşini yalnız bırakmak istemeyen Tosic'in de takımından izin alıp, Sırbistan'da kalacağı belirtildi.